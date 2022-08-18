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Суспільство
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Перший гелікоптер, який придбали за кошти UNITED24, відправлено на фронт

Перший гелікоптер, який придбали за кошти UNITED24, відправлено на фронт

Фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спеціальних завдань  гелікоптер Мі-2 АМ-1. Вартість гелікоптера — 23.4 млн гривень. 

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Вчора передав військовим медичний гелікоптер Мі-2 АМ-1. Він буде рятувати життя поранених. Гелікоптер придбали завдяки пожертвам через фандрейзингову платформу UNITED24. Загалом до платформи долучаються люди зі 110 країн світу!", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що Мі-2 — перший гелікоптер, який купили завдяки UNITED24. Але судячи з перших відгуків військових та медиків, точно не останній. Він здатен перевозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1000 кг на відстань до 600 км, зі швидкістю до 200 км/год.

"На борту гвинтокрила — медичне обладнання для першої медичної допомоги під час евакуації. Гелікоптер модернізувало талановите українське виробництво, але називати його не будемо з міркувань безпеки. Мі-2 має двигун підвищеної потужності, сучасні монітори Garmin, оновлену частину кабіни та українську систему моніторингу польоту. Усе це дозволило зменшити вагу гелікоптера на 400 кг", - зауважив Федоров.

За його словами, гвинтокрил забирав військовий, який щойно повернувся з Нікополя.

Федоров подякував кожному, хто донатить на UNITED24  та вірить в українську армію.

Нагадаємо, за 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю 4 Bayraktar, фонд Сергія Притули придбав супутник для Збройних сил України. 

Автор:
Світлана Манько