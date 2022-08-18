Перший гелікоптер, який придбали за кошти UNITED24, відправлено на фронт

Фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спеціальних завдань гелікоптер Мі-2 АМ-1. Вартість гелікоптера — 23.4 млн гривень.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Вчора передав військовим медичний гелікоптер Мі-2 АМ-1. Він буде рятувати життя поранених. Гелікоптер придбали завдяки пожертвам через фандрейзингову платформу UNITED24. Загалом до платформи долучаються люди зі 110 країн світу!", - зазначив Федоров.

Він підкреслив, що Мі-2 — перший гелікоптер, який купили завдяки UNITED24. Але судячи з перших відгуків військових та медиків, точно не останній. Він здатен перевозити двох важкопоранених і трьох лікарів або вантажі вагою до 1000 кг на відстань до 600 км, зі швидкістю до 200 км/год.

"На борту гвинтокрила — медичне обладнання для першої медичної допомоги під час евакуації. Гелікоптер модернізувало талановите українське виробництво, але називати його не будемо з міркувань безпеки. Мі-2 має двигун підвищеної потужності, сучасні монітори Garmin, оновлену частину кабіни та українську систему моніторингу польоту. Усе це дозволило зменшити вагу гелікоптера на 400 кг", - зауважив Федоров.

За його словами, гвинтокрил забирав військовий, який щойно повернувся з Нікополя.

Федоров подякував кожному, хто донатить на UNITED24 та вірить в українську армію.

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