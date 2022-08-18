За гроші, які українці зібрали на Bayraktar, купили супутник для ЗСУ

За 600 мільйонів гривень, які українці зібрали на купівлю 4 Bayraktar, фонд Сергія Притули придбав супутник для Збройних сил України. Про це волонтер повідомив в YouTuBe.

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Він надасть ЗСУ доступ до бази даних супутникових знімків компанії Айсай (ICEYE) більше ніж на рік, що дасть змогу військовим планувати оперативні операції.

"Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії Айсай. Цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть з оперативним планування операцій", — резюмував Притула.

Допоміг у придбанні український підприємець у сфері космічних технологій та IT Макс Поляков.

Нагадаємо, що телеведучий та волонтер Сергій Притула, разом із блогером Ігорем Лаченковим, 22 червня оголосив про збір коштів на три ударні безпілотники Bayraktar для українських військових. 600 мільйонів гривень зібрали за декілька днів.

Але турецька компанія Baykar 27 червня відмовилася приймати зібрані гроші і вирішила передати три безпілотники безкоштовно.

Згодом Притула повідомив, що його фонд веде переговори з Міністерством оборони, аби вирішити, на що краще витритити 600 мільйонів гривень, що українці зібрали для ЗСУ.