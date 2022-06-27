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- Промисловість
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Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні три безпілотники, на які українці збирали гроші
Турецька компанія Baykar заявила, що безкоштовно віддасть Україні три Байрактори, на які українці перераховували гроші до фонду Сергія Притули.
Про це компанія повідомила у своєму Twitter.
"Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі та великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за TB2 та безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт. Ми просимо зібрані кошти направити на допомогу у боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося, непереборних викликів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що телеведучий та волонтер Сергій Притула, разом із блогером Ігорем Лаченковим, 22 червня оголосив про збір коштів на три ударні безпілотники "Байрактар" для українських військових.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Майже за три доби українці зібрали 600 мільйонів гривень, яких вистачить на покупку чотирьох "Байрактарів" для Збройних Сил України.