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Категория
Промышленность
Дата публикации

Компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника, на которые украинцы собирали деньги

Компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника, на которые украинцы собирали деньги

Турецкая компания Baykar заявила, что бесплатно отдаст Украине три Байрактара, на которые украинцы перечисляли деньги в фонд Сергея Притулы. 

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Об этом компания сообщила в своем Twitter. 

"Бизнесмены и обычные люди внесли средства – малые и большие – для достижения этой цели в течение нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Мы просим собранные средства направить на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось, непреодолимых вызовов", - говорится в сообщении. 

Напомним, что телеведущий и волонтер Сергей Притула, вместе с блогером Игорем Лаченковым, 22 июня объявил о сборе средств на три ударных беспилотника "Байрактар" для украинских военных.

Почти за трое суток украинцы собрали 600 миллионов гривен, которых хватит на покупку четырех "Байракторов" для Вооруженных сил Украины.