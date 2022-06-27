Компания Baykar бесплатно передаст Украине три беспилотника, на которые украинцы собирали деньги

Турецкая компания Baykar заявила, что бесплатно отдаст Украине три Байрактара, на которые украинцы перечисляли деньги в фонд Сергея Притулы.

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Об этом компания сообщила в своем Twitter.

"Бизнесмены и обычные люди внесли средства – малые и большие – для достижения этой цели в течение нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт. Мы просим собранные средства направить на помощь в борьбе народа Украины. Мы тронуты этой солидарностью и решительностью перед лицом, казалось, непреодолимых вызовов", - говорится в сообщении.

Baykar'dan duyuru!

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Announcement from Baykar!

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Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY — BAYKAR (@BaykarTech) June 27, 2022

Напомним, что телеведущий и волонтер Сергей Притула, вместе с блогером Игорем Лаченковым, 22 июня объявил о сборе средств на три ударных беспилотника "Байрактар" для украинских военных.

Почти за трое суток украинцы собрали 600 миллионов гривен, которых хватит на покупку четырех "Байракторов" для Вооруженных сил Украины.