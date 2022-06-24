Сбор на Bayraktar выявил проблемы в системе переводов с карты на карту в Украине

В Украине последние несколько дней наблюдаются сложности в системе переводов с карты на карту. Сбой спровоцировал сбор средств на турецкие ударные беспилотники Bayraktar, который организовал украинский ведущий и волонтер Сергей Притула вместе с блогером Игорем Лаченковым.

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Об этом сообщил соучредитель "Monobank" Олег Гороховский в Telegram.

Он отметил, что в последние несколько дней наблюдались сложности у "ПриватБанка" и "Ощадбанка" с отправкой переводов на карты Mastercard других банков.

"Это связано с гарантийными депозитами для покрытия таких операций в платежных системах. Объемы операций после начала войны значительно выросли, а отправить валюту на дополнительное покрытие банки не могут", - говорится в сообщении.

По его словам, последней каплей стал сбор на Bayraktar Притулы и Лаченкова.

"Именно они стали той иголкой, которая сломала горб верблюда. И теперь "Приват" и "Ощад" начали регулярно упираться в 26-часовой лимит от Mastercard, который устанавливается в зависимости от величины гарантийного депозита", - написал Гороховский.

Стоит отметить, что благотворительный фонд Сергея Притулы 22 июня начал масштабный сбор средств на три ударных беспилотника Bayraktar для ВСУ. Всего необходимо собрать свыше 500 миллионов гривен. За сутки удалось собрать 300 миллионов.