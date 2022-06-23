- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Донатить на "народный" Bayraktar теперь можно через приложение Uklon
Сервис такси Uklon добавил в свое мобильное приложение возможность присоединиться к сбору денег на три "народных" Bayraktar. Соответствующею функцию добавили в раздел "Благотворительные взносы".
Речь о совместном проекте общественного и политического деятеля Сергея Притулы и блогера из Днепра Лачена. Они вместе открыли сбор денег на покупку 3 Bayraktar для Вооруженных сил Украины.
Притула собирает деньги через свой фонд, а Лачен предлагает отправлять деньги в "банку" monobank. Ссылку именно на эту "банку" добавил в свое приложение Uklon.
Цель сбора - собрать за неделю 500 млн грн на три Bayraktar.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, также активно собирает деньги на разные потребности военных фонд "Вернись живым". Накануне он стал первым благотворительным фондом в Украине, который получил официальное право покупать из-за границы товары военного назначения.
В фонде сообщили, что уже реализуют сделки на общую сумму около 20 млн. дол. и пообещали вскоре порадовать новыми достижениями.