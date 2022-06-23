Донатить на "народный" Bayraktar теперь можно через приложение Uklon

Сервис такси Uklon добавил в свое мобильное приложение возможность присоединиться к сбору денег на три "народных" Bayraktar. Соответствующею функцию добавили в раздел "Благотворительные взносы".

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Речь о совместном проекте общественного и политического деятеля Сергея Притулы и блогера из Днепра Лачена. Они вместе открыли сбор денег на покупку 3 Bayraktar для Вооруженных сил Украины.

Притула собирает деньги через свой фонд, а Лачен предлагает отправлять деньги в "банку" monobank. Ссылку именно на эту "банку" добавил в свое приложение Uklon.

Цель сбора - собрать за неделю 500 млн грн на три Bayraktar.

Отметим, также активно собирает деньги на разные потребности военных фонд "Вернись живым". Накануне он стал первым благотворительным фондом в Украине, который получил официальное право покупать из-за границы товары военного назначения.

В фонде сообщили, что уже реализуют сделки на общую сумму около 20 млн. дол. и пообещали вскоре порадовать новыми достижениями.