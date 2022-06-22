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Общество
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Фонд "Вернись живым" получил право покупать летальное оружие для ВСУ

Фонд "Вернись живым" получил право покупать летальное оружие для ВСУ

"Вернись живым" стал первым благотворительным фондом в Украине, который получил официальное право покупать из-за границы товары военного назначения.

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Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Вернись живым".

"С конца марта фонд зарегистрирован как субъект осуществления международных передач товаров, в частности товаров военного назначения, в Государственном экспортном контроле Украины. Теперь мы можем передавать не только определенный вид оптики, связи и т.д., но и средства "активного поражения", которые есть на вооружении в армии США и других передовых европейских стран", – рассказала волонтер-юрист фонда Руслана Величко.

Такой статус дает право покупать у производителей соответствующие товары напрямую – без посредников. Это не только удешевляет цену, но обезопасит от некачественного товара и недобросовестных продавцов.

"Конечно, основное внимание мы будем концентрировать именно на летальном вооружении, которое усилит наши Вооруженные Силы. Мы готовы и способны покупать и передавать на баланс в воинские части ударные БПЛА, вертолеты, боеприпасы и многое другое, что ускорит нашу победу", — отметили волонтеры.

В фонде призвали всех небезразличных – в частности, крупный и средний бизнес, ІТ-кластер и диаспору по всему миру – приобщиться и помочь реализовать самые амбициозные проекты, а также закрыть критические запросы военных.

В фонде также сообщили, что уже реализуют сделки на общую сумму около 20 млн. дол. и пообещали вскоре порадовать новыми достижениями. 

Автор:
Светлана Манько