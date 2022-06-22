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Суспільство
Дата публікації

Фонд "Повернись живим" отримав право купувати летальну зброю для ЗСУ

"Повернись живим" став першим благодійним фондом в Україні, який одержав офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення.
"Повернись живим" став першим благодійним фондом в Україні, який одержав офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення.

"Повернись живим" став першим благодійним фондом в Україні, який одержав офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення.

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Про це повідомили у прес-службі фонду "Повернись живим".

"З кінця березня фонд зареєстрований як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема товарів військового призначення, у Державному експортному контролі України. Тепер ми можемо передавати не лише певний вид оптики, зв'язку тощо, а й   засоби "активного ураження",   які є на озброєнні в армії США та інших передових європейських країнах”, – розповіла волонтер-юрист фундації Руслана Величко.

Такий статус дає право купувати у виробників відповідні товари безпосередньо без посередників. Це не тільки здешевлює ціну, а й убезпечить від неякісного товару та несумлінних продавців.

"Звичайно, основну увагу ми концентруватимемо саме на летальному озброєнні, яке посилить наші Збройні Сили. Ми готові та здатні   купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, вертольоти, боєприпаси та багато іншого, що прискорить нашу перемогу”, - зазначили волонтери.

У фонді закликали всіх небайдужих – зокрема, великий та середній бізнес, ІТ-кластер та діаспору по всьому світу –   долучитися та допомогти реалізувати найамбітніші проекти,   а також закрити критичні запити військових.

У фонді також повідомили, що вже реалізують угоди на загальну суму близько 20 млн. дол. і пообіцяли невдовзі порадувати новими здобутками.

Автор:
Світлана Манько