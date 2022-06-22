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Фонд "Повернись живим" отримав право купувати летальну зброю для ЗСУ
"Повернись живим" став першим благодійним фондом в Україні, який одержав офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення.
Про це повідомили у прес-службі фонду "Повернись живим".
"З кінця березня фонд зареєстрований як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема товарів військового призначення, у Державному експортному контролі України. Тепер ми можемо передавати не лише певний вид оптики, зв'язку тощо, а й засоби "активного ураження", які є на озброєнні в армії США та інших передових європейських країнах”, – розповіла волонтер-юрист фундації Руслана Величко.
Такий статус дає право купувати у виробників відповідні товари безпосередньо без посередників. Це не тільки здешевлює ціну, а й убезпечить від неякісного товару та несумлінних продавців.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Звичайно, основну увагу ми концентруватимемо саме на летальному озброєнні, яке посилить наші Збройні Сили. Ми готові та здатні купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, вертольоти, боєприпаси та багато іншого, що прискорить нашу перемогу”, - зазначили волонтери.
У фонді закликали всіх небайдужих – зокрема, великий та середній бізнес, ІТ-кластер та діаспору по всьому світу – долучитися та допомогти реалізувати найамбітніші проекти, а також закрити критичні запити військових.
У фонді також повідомили, що вже реалізують угоди на загальну суму близько 20 млн. дол. і пообіцяли невдовзі порадувати новими здобутками.