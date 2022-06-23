Донатити на "народний" Bayraktar тепер можна через додаток Uklon

Сервіс таксі Uklon додав у свій мобільний додаток можливість приєднатися до збору грошей на три "народні" Bayraktar. Відповідну функцію додали до розділу "Благодійні внески".

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Йдеться про спільний проект громадського та політичного діяча Сергія Притули та блогера з Дніпра Лачена. Вони разом відкрили збір грошей на купівлю 3 Bayraktar для Збройних сил України.

Притула збирає гроші через свій фонд, а Лачен пропонує надсилати гроші у "банку" monobank. Посилання саме на цю "банку" додав у свою програму Uklon.

Мета збору – зібрати за тиждень 500 млн грн на три Bayraktar.

Зазначимо, також активно збирає гроші на різні потреби військових фонд "Повернись живим". Напередодні він став першим благодійним фондом в Україні, який одержав офіційне право купувати з-за кордону товари військового призначення.

У фонді повідомили, що вже реалізують угоди на загальну суму близько 20 млн дол. і пообіцяли невдовзі порадувати новими здобутками.