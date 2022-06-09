ПриватБанк запустил программу помощи украинским медучреждениям

Государственный ПриватБанк открыл программу "Помощь госпиталям и медучреждениям Украины". Все перечисленные деньги будут направлять на закупку медицинского оборудования, медикаментом, расходных материалов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба госбанка.

Все, кто хочет пожертвовать деньги на такие цели, может перечислить любую сумму через "Приват24". Сделать это можно в разделе "Добро".

Кроме того, деньги можно перевести с помощью банкоматов и терминалов самообслуживания ПриватБанка, выбрав соответствующий раздел, или на сайте blago.privatbank.ua. Благотворительные взносы также принимаются в кассах отделений банка.

"Ежедневно госпитали и больницы принимают тысячи раненых украинцев: военных и гражданских и, самое страшное – детей. Ежедневно миллионы украинцев и благотворителей из-за границы присылают средства, которые обеспечивают неотложные потребности этих медучреждений", — подчеркнули в банке, объясняя цели новой программы.

Кроме того, Национальный банк открыл специальный счет для поддержки Вооруженных сил Украины. Перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты. Все деньги идут на потребности ВСУ.