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ПриватБанк запустил программу помощи украинским медучреждениям
Государственный ПриватБанк открыл программу "Помощь госпиталям и медучреждениям Украины". Все перечисленные деньги будут направлять на закупку медицинского оборудования, медикаментом, расходных материалов.
Об этом сообщила пресс-служба госбанка.
Все, кто хочет пожертвовать деньги на такие цели, может перечислить любую сумму через "Приват24". Сделать это можно в разделе "Добро".
Кроме того, деньги можно перевести с помощью банкоматов и терминалов самообслуживания ПриватБанка, выбрав соответствующий раздел, или на сайте blago.privatbank.ua. Благотворительные взносы также принимаются в кассах отделений банка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Ежедневно госпитали и больницы принимают тысячи раненых украинцев: военных и гражданских и, самое страшное – детей. Ежедневно миллионы украинцев и благотворителей из-за границы присылают средства, которые обеспечивают неотложные потребности этих медучреждений", — подчеркнули в банке, объясняя цели новой программы.
Кроме того, Национальный банк открыл специальный счет для поддержки Вооруженных сил Украины. Перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты. Все деньги идут на потребности ВСУ.