Сергей Притула объявил новый аукцион: продадут картины о российско-украинской войне

Аукционный дом "Дукат" при поддержке Благотворительного Фонда Сергея Притулы проводит аукцион коллекции картин современных украинских художников по мотивам русско-украинской войны. 100% вырученных средств будут перечислены на счета благотворительного фонда для закупки 50 БПЛА "Валькирия" украинского производства.

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Аукцион будет проходить 8-15 июня 2022 года на платформе Аукционного дома Дукат.

Все вырученные средства от продажи картин будут направлены для приобретения помощи военным на юге и востоке Украины.

Любой человек (в том числе представитель организации или компании) может принять участие в торгах и предложить сумму, за которую они готовы приобрести картину.

Отмечается, что минимальная оцененная стоимость всей коллекции составляет 300 тысяч долларов.

Под каждой работой на сайте указана стартовая цена торгов.

Вечером 15 июня финал аукциона пройдет в прямом эфире в соцсетях Сергея Притулы и Благотворительного Фонда Сергея Притулы.

Некоторые работы из коллекции были созданы за считанные дни до начала полномасштабного вторжения России или написаны в первые дни под влиянием трагических событий.

Так, Владислав Шерешевский закончил свое полотно Smoke on the water за день до потопления крейсера "Москва". Работа была опубликована автором на его странице в Фейсбуке 12 апреля. А уже 13 апреля настоящий российский ракетный крейсер "Москва" пылал, пораженный двумя украинскими крылатыми ракетами "Нептун". Картина также содержит стилизованный силуэтный автопортрет художника, который с восхищением смотрит на горящий корабль. Работа имеет подзаголовок: "на огонь и воду можно смотреть вечно".

Картины будут оставаться в собственности тех, кто приобретет их на аукционе.

Владельцы картин получат эксклюзивное право экспонировать эти работы в будущем Музее Победы. Наряду с работами будут размещаться именные таблички благотворителей, которые приобрели эти полотна и внесли инвестицию в победу Украины.

Аукционный дом также инициирует проведение выставок украинского искусства о войне за границей: в Германии, Великобритании, Канаде, США и других странах.

По разрешению новых владельцев они будут привлекать на выставки картины из коллекции аукциона.

Напомним, победившая на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022" украинская группа Kalush Orchestra 29 мая продала статуэтку в виде хрустального микрофона за 900 тысяч долларов на аукционе, который проводился благотворительным фондом Сергея Притулы.