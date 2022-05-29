Группа Kalush Orchestra продала статуэтку победителя "Евровидения" на аукционе

Победившая на музыкальном конкурсе "Евровидение-2022" украинская группа Kalush Orchestra 29 мая продала на аукционе статуэтку в виде хрустального микрофона за 900 тысяч долларов.

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Аукцион проводился благотворительным фондом Сергея Притулы и транслировался в прямом эфире на YouTube-канале бывшего украинского комментатора "Евровидения".

Вырученные от продажи деньги пойдут на покупку комплекса беспилотных летательных аппаратов PD-2, включающего три борта и наземную станцию управления, который будет передан Вооруженным силам Украины.

Кроме того, среди тех, кто делал добровольные пожертвования в фонд, была разыграли розовая панамка лидера группы Олега Псюка. Ее получил мужчина из Чехии, перечисливший 1 тысячу гривен.

Отметим также, что в течение ближайшей недели "Укрзализныця" будет дарить панамки, подписанные Псюком, пассажирам поезда Киев - Ивано-Франковск, купившими билет на место, выбранное самим исполнителем.

Напомним, что сам поезд, проходящий через Калуш, УЗ переименовала в "Стефания Экспресс" в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022" с песней, посвященной матери Псюка.