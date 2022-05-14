Украина победила на "Евровидении-2022" (ВИДЕО)

Украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія" победила на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2022", проходившем в итальянском Турине, получив общую оценку в 631 балл (при максимально возможных в этом году 960).

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В финале конкурса вечером 14 мая представители Украины выступали под номером 12. Всего же в нем участвовали конкурсанты из 25 стран - по 10 прошедших из каждого полуфинала, а также страны "Большой пятерки".

При этом в голосовании участвовали все 40 стран-участниц нынешнего "Евровидения". Половина оценочных баллов традиционно распределяется по результатам оценок национальных жюри каждой страны, а другая половина - по результатам голосования телезрителей в течение отведенного времени после завершения всех выступлений.

В итоге в этом году места среди участников распределились следующим образом:

Kalush Orchestra смогли одержать победу по сумме баллов лишь вследствие убедительной победы в зрительском голосовании (при этом второе место в нем заняла Молдова, лишь ненамного опередившая Испанию и Сербию). Жюри же отдали украинской группе четвертое место. Отдельно же рейтинг голосования национальных жюри выглядел следующим образом:

В частности, наивысшую оценку в 12 баллов Украина получила от пяти стран (Латвии, Литвы, Молдовы, Польши и Румынии). Также 12 баллов от жюри получили представители Великобритании (от 8 стран), Испании (также от 8 стран), Греции (от 6 стран), Швеции (от 5 стран), Азербайджана (от 3 стран), Италии (от 2 стран) и Сербии (от соседних Хорватии и Черногории).

Таким образом, в 2023 году "Евровидение" должно будет пройти в Украине как стране-победительнице. В то же время она сможет передать право проведения конкурса другой стране, однако в новейшей истории конкурса и в целом после 1980 года подобного не происходило.

Отметим, что букмекеры прогнозировали победу Украины на "Евровидении-2022" с рекордной вероятностью, дошедшей в преддверии финала до более чем 60%. Таким образом, никакой интриги вокруг победителя конкурса, в отличие от предыдущих лет, в этот раз не было.

Украина побеждает на "Евровидении" уже третий раз. Первый раз это произошло в 2004 году, когда на проходившем в турецком Стамбуле конкурсе победила Руслана с песней Wild Dances, а второй раз - когда на конкурсе в шведском Стокгольме победила Джамала с песней "1944".

Украина также является единственной страной, ни разу не провалившейся в полуфиналах "Евровидения" (их ввели в 2004 году), и единственной восточноевропейской страной, побеждавшей более одного раза.

Напомним также, что само попадание Kalush Orchestra было сопряжено со скандалом, поскольку в национальном отборе участника конкурса победили не они, а певица Алина Паш с песней "Тіні забутих предків".

Однако она была допущена к отбору вопреки нарушению правила о недопустимости въезда на оккупированные Россией территории с территории самой РФ, а также правила о недопустимости даже частных выступлений на оккупированных территориях.

При этом выяснилось, что организаторы допустили ее, получив фальшивую справку о якобы попадании Паш в Крым в 2015 году со стороны Херсонской области, но когда это вскрылось, отменили ее участие и, соответственно, победу, а представлять Украину на "Евровидении" предложили занявшей второе место группе Kalush Orchestra.