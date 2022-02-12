Украинский отбор на "Евровидение-2022" выиграла Алина Паш, нарушившая правила участия

Певица Алина Паш с песней "Тіні забутих предків" победила на украинском национальном отборе участника международного песенного конкурса "Евровидение-2022" и должна будет представить страну в мае в итальянском Турине.

Всего в финале соревновались восемь композиций, а результаты определялись путем суммирования баллов от членов жюри и от голосовавших с помощью SMS телезрителей. В итоге они заняли следующие места:

Членами жюри были представительницы Украины на "Евровидении" в прошлые годы Джамала и Тина Кароль, а также член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, транслировавшей нацотбор, Ярослав Лодыгин.

В то же время, исходя из правил национального отбора 2022 года, Паш не соответствовала требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.

В частности, согласно одному из положений пункта 4.5 этих правил, участник должен гарантировать, что не осуществлял концертную деятельность, выступления, участие в каких-либо публичных и/или частных мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами страны-агрессора или на территории страны-агрессора, Автономной Республики Крым и/или другой оккупированной территории Украины после 15 марта 2014 года.

Еще одно требование этого же пункта гласит, что участник не должен был осуществлять въезд на территорию или выезд с территории АР Крым и/или временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с нарушением законодательства Украины.

В то же время в 2019 году телеведущая Екатерина Осадчая интересовалась у Паш, правдива ли информация о том, что она "в 2015 году была в Крыму и залетала в Крым через Москву, что противоречит закону Украины". Исполнительница в момент вопроса многократно утвердительно кивала, после чего пояснила, что ездила в Крым на свадьбу.

"Ездили мы туда с музыкантами на свадьбу к украинской девушке. И на тот момент я подумала: к украинской девушке я хочу поехать и спеть украинские песни. Насчет того, как мы туда летели: к сожалению, я не могла корректировать этот момент и была бессильна в этом случае. Будучи тогда не такой медийной персоной, я не могла думать о таких последствиях, которые могут потом вылезти. Насчет визита в Москву - да, он был", - сказала Паш.

Однако перед финалом нацотбора в эфире программы "Гриммерка Евровидения" 5 февраля 2022 года певица в ответ на соответствующий вопрос ведущего нацотбора Тимура Мирошниченко опровергла то, что заезжала в Крым со стороны России.

"Мне очень досадно, что люди совмещают не факты, а домыслы, и вырванные из контекста фразы складывают в обвинение, как это получилось и с интервью с Екатериной Осадчей. Екатерина поймала меня на Fashion Week в коридоре, в эпицентре суеты. Я торопилась. Она довольно-таки закручено спрашивает меня, говорит, что в интернете появилась такая информация, я ей что-то поддакиваю, пытаюсь поймать контекст, но в конце концов не даю четкого ответа", - сказала она.

По словам Паш, в итоге из сказанного создалось ложное впечатление о том, как она вообще попала в Крым, и заявила, что на самом деле въезжала туда по суше.

"Накануне через Москву я летела из Стамбула и, вернувшись домой, села в автобус и с друзьями доехала до Ялты... Мы ездили в Ялту. На что? На свадьбу к украинцам. Их там еще до сих пор много, и я стараюсь их поддерживать как могу. В тот момент я ездила на свадьбу. Моя позиция четкая: у нас восемь лет идет война, Россия – агрессор, Крым – это Украина, и я ездила в Украину", - заявила артистка.

В то же время она не стала опровергать выступление на частном мероприятии в Крыму, заявив лишь, что не выступала в России. Она отметила, что в 2018 году от фестиваля Bosco Fresh Fest из московского инновационного центра "Сколково" поступали запросы о ее выступлении, менеджеры рассматривали эту информацию, но "мы никуда не уехали, остались дома".

Напомним, что ранее нацотбор на "Евровидение-2022" уже столкнулся со скандалом из-за несоблюдения участником требований его правил. Среди изначально определенных финалистов был Laud с песней Head Under Water, однако непосредственно в день объявления участников финала выяснилось, что эта песня ранее уже публиковалась ее автором, причем еще в 2018 году. В итоге Laud был дисквалифицирован и заменен на исполнителя Barleben.

Напомним, что 66-й международный конкурс "Евровидение" пройдет в итальянском Турине в мае. В частности, полуфиналы должны состояться 10 и 12 мая, а финал — 14 мая.