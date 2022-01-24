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Названы восемь финалистов украинского отбора на "Евровидение-2022"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины объявила список из восьми финалистов украинского национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2022".
Как сообщается на Facebook-странице отборочного конкурса, за право представить страну в этом году поборются следующие песни:
- Alina Pash — Тіні забутих предків
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Cloudless — All Be Alright
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Kalush Orchestra — Stefania
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Laud — Head Under Water
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Michael Soul — Demons
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Our Atlantic — Моя Любов
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Roxolana — Girlzzzz
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Wellboy — Nozzy Bossy
Финал национального отбора на "Евровидение" состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире телеканала "UA:Первый".
Напомним, что 10 января организаторы опубликовали шорт-лист из 27 возможных участников отбора, однако полуфинал в этом году не проводился, в отличие от предыдущих (2016-2020 годы) лет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В 2021 году отбор не проводился вообще, поскольку было решено, что на "Евровидение" поедет группа Go_A, победившая на отборе в 2020 году, когда "Евровидение" было отменено из-за пандемии Covid-19.
В итоге Go_A на прошлогоднем конкурсе заняли пятое место, а победила на нем итальянская рок-группа Måneskin. 66-й международный конкурс "Евровидение" пройдет, соответственно, в Италии, а именно Турине. В частности, полуфиналы должны состояться 10 и 12 мая, а финал — 14 мая.