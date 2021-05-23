На Евровидении победила Италия, Украина заняла пятое место

Рок-группа Måneskin, представлявшая Италию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021" в нидерландском Роттердаме с песней "Zitti e buoni", победила с результатом в 524 балла по суммарной оценке национальных жюри стран-участниц и телезрителей.

Всего в финале участвовало 26 стран — по десять прошедших из каждого полуфинала, а также страны "большой пятерки" — Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция, плюс принимающие конкурс Нидерланды.

Украина выступала под №19, ее представляла электрофолк-группа Go_A с песней "Шум", занявшей в итоге пятое место с 364 очками.

В то же время по голосованию только членов жюри стран-участниц наивысшую оценку получил Швейцарии албанского происхождения Джон Мухарремай, выступающий под именем Gjon's Tears. Его песня "Tout l'univers" получила от них 267 баллов.

Единственной страной, получившей 0 баллов — как от жюри, так и от телезрителей, стала Великобритания. Более того, 0 баллов от телезрителей получили впервые сразу четыре страны — Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды (и все они не участвовали в полуфиналах).

Напомним, что Нидерланды выбороли право на проведение "Евровидения" в 2019 году благодаря победе Дункана Лоуренса, однако в 2020 году Евровидение впервые было отменено — из-за пандемии Covid-19.

Организаторы в итоге решили не менять место проведения конкурса. Более того, большинство стран-участниц — 24, включая Украину — также решили не менять своих представителей и сменить лишь песню, а еще в двух странах на отборах победили те же исполнители, что должны были их представлять в 2020 году.