Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса — СМИ

Песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах в мае 2020 года, отменили из-за пандемии китайского коронавируса.
Такую информацию распространили ряд СМИ, ссылаясь на заявление Израильской корпорации телерадиовещания ("Кан") в Twitter, а также на аккаунт SuperTV.
התפשטות קורונה | אירוויזיון 2020 ברוטרדם צפוי להתבטל. הנחיות משרד הבריאות ההולנדי לא מאפשרות לקיים את התחרות ללא קהלMarch 17, 2020
הדיווח של @shani_na מתוך #חדשותהערב pic.twitter.com/IvkFuRjonm
При этом на официальных страницах песенного конкурса никаких подтверждений или опровержений отмены Евровидения-2020 пока не опубликовано — организаторы отметили, что готовят заявление.
Ранее врачи диагностировали коронавирус у одного из членов Европейского вещательного союза. По этой причине представители Швеции и Израиля отказались принимать участие в мероприятии.
Тем временем на официальном аккаунте Евровидения в Instagram призвали поклонников конкурса подождать официальных заявлений от организаторов.
"Мы знаем, что вы с нетерпением ждете новостей о Евровидении в этом году. В связи с постоянно меняющейся ситуацией с коронавирусом, необходимо учитывать каждый важный элемент. Пожалуйста, потерпите. Мы надеемся получить больше информации в ближайшее время", — опубликовали на странице в соцсети.
Ранее организаторы песенного конкурса Евровидение 2020 назвали 6 возможных сценариев проведения мероприятия в случае продления карантина из-за коронавируса. Среди них также рассматривались отмена конкурса и перенос даты.
Как известно, международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, что и дало стране право на проведение конкурса.
В 2020 году Украину на Евровидении должна представить группа Go_A, которая победила в Национальном отборе.
Как сообщалось, общественный вещатель "Суспільне" заявил об аресте их счетов за долги, что блокирует его работу и ставит под сомнение участие Украины в песенном конкурсе "Евровидение" и трансляцию Олимпиады-2020.