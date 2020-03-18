Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса — СМИ

Песенный конкурс Евровидение-2020, который должен был состояться в Нидерландах в мае 2020 года, отменили из-за пандемии китайского коронавируса.

Такую информацию распространили ряд СМИ, ссылаясь на заявление Израильской корпорации телерадиовещания ("Кан") в Twitter, а также на аккаунт SuperTV.

При этом на официальных страницах песенного конкурса никаких подтверждений или опровержений отмены Евровидения-2020 пока не опубликовано — организаторы отметили, что готовят заявление.

Ранее врачи диагностировали коронавирус у одного из членов Европейского вещательного союза. По этой причине представители Швеции и Израиля отказались принимать участие в мероприятии.

Тем временем на официальном аккаунте Евровидения в Instagram призвали поклонников конкурса подождать официальных заявлений от организаторов.

"Мы знаем, что вы с нетерпением ждете новостей о Евровидении в этом году. В связи с постоянно меняющейся ситуацией с коронавирусом, необходимо учитывать каждый важный элемент. Пожалуйста, потерпите. Мы надеемся получить больше информации в ближайшее время", — опубликовали на странице в соцсети.

Ранее организаторы песенного конкурса Евровидение 2020 назвали 6 возможных сценариев проведения мероприятия в случае продления карантина из-за коронавируса. Среди них также рассматривались отмена конкурса и перенос даты.

Как известно, международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году должен был состояться в городе Роттердам (Нидерланды).

Напомним, победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, что и дало стране право на проведение конкурса.

В 2020 году Украину на Евровидении должна представить группа Go_A, которая победила в Национальном отборе.

Как сообщалось, общественный вещатель "Суспільне" заявил об аресте их счетов за долги, что блокирует его работу и ставит под сомнение участие Украины в песенном конкурсе "Евровидение" и трансляцию Олимпиады-2020.