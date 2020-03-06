Lifestyle 60 минут назад

"Евровидение-2020" под угрозой срыва из-за коронавируса

Европейский вещательный союз продолжает следить за ситуацией и оценивать потенциал воздействия коронавируса на конкурс

"Евровидение-2020" под угрозой срыва из-за коронавируса "Евровидение-2020" под угрозой срыва из-за коронавируса
Фото: NewsOne

В связи со вспышкой коронавируса, проведение конкурса "Евровидение -2020" в Нидерландах под угрозой срыва. Об этом сообщает Billboard.

Так, представители Европейского вещательного союза, международного организатора конкурса, не будут присутствовать на встрече делегатов Евровидения из 41 страны-участницы 9 марта 2020 года из-за запрета на поездки, который был введен после того, как у одного из сотрудников выявили коронавирус.

"Европейский вещательный союз продолжает следить за ситуацией и оценивать потенциал воздействия коронавируса на конкурс", — отметили в организации.

Также отмечается, что в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится, то будут "приняты альтернативные меры".

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В Нидерландах официально подтверждены более 80 случаев заболевания коронавирусом.

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Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19, организаторы многих мероприятий в Украине заявили об их отмене или же переносе. В частности, проведение любых массовых мероприятий с 6 по 16 марта 2020 года запретили в Черновицкой области. Также там закрыли на карантин школы. Такие же меры принял Сумской горсовет — в городе временно нельзя проводить экскурсии, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: РБК-Украина

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