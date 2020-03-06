Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

Количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщает Коммерсантъ.

В настоящее время 100 тысяч 055 заражены, более 80,5 тысяч из них — в Китае следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По данным ресурса Worldometer, зафиксировано 100 тысяч 307 случаев заражения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Умерли 3 тысячи 408 человек, выздоровели — 55 тысяч 672.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины запустило официальный телеграмм-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.

Напомним, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

По состоянию на 4 марта 2020 года, в Украине зафиксировано уже 6 подозрений на наличие коронавируса. Все заболевшие находятся в изоляции, а образцы их биологических материалов исследуются.