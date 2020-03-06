У коронавируса в Украине появился официальный телеграм-канал

Министерство здравоохранения Украины запустило официальный телеграмм-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Мы запускаем Telegram-канал "Коронавирус_инфо" с оперативной текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине. Это единственный канал, верифицированный Министерством здравоохранения Украины. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов. Присоединяйтесь!", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что руководитель МОЗ Илья Емец создал личный аккаунт в Instagram@yemets.moz, где будет сообщать о своей деятельности на посту министра и общаться с гражданами.

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Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения китайского коронавируса Covid-19, организаторы многих мероприятий в Украине заявили о их отмене или же переносе. В частности, проведение любых массовых мероприятий с 6 по 16 марта 2020 года запретили в Черновицкой области. Также там закрыли на карантин школы. Такие же меры принял Сумской горсовет — в городе временно нельзя проводить экскурсии, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования.

Напомним, 3 марта 2020 года первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией официально зарегистрировали в Украине. Случай заболевания китайским коронавирусом зафиксировали в Черновицкой области у мужчины, который вернулся в Украину из Италии, с пересадкой в Румынии.

По состоянию на 4 марта 2020 года, в Украине зафиксировано уже 6 подозрений на наличие коронавируса. Все заболевшие находятся в изоляции, а образцы их биологических материалов исследуются.