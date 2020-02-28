"Суспільному" арестовали счета: под вопросом "Евровидение" и Олимпиада

Общественный вещатель "Суспільне" заявляет об аресте их счетов за долги, что блокирует его работу и ставит под сомнение участие Украины в песенном конкурсе "Евровидение" и трансляцию Олимпиады-2020.

В связи с этим вещатель просит у государства денег, говорится в его заявлении в Facebook.

"Постановлениями Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 18 февраля 2020 года и от 20 февраля 2020 года №61321781 был наложен арест на деньги, имеющиеся на счетах Общественного вещателя", — говорится в сообщении.

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Указано, что 18 февраля Минюст открыл исполнительное производство по взысканию с "Суспільного" долга в сумме около 10,6 млн евро и 73 тысячи грн судебного сбора в пользу акционерного общества "Евроньюс".

Известно, что сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с "Евроньюс" началось в 2010 году еще до создания общественного вещания. Вскоре из бюджета было прекращено выделение денег на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии "Евроньюс", что и привело к появлению долга и соответствующему судебному процессу.

Позже общественный вещатель получил этот долг в наследство как правопреемник всех прав и обязанностей бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, которая прекратила свою деятельность.

Как отмечается, сейчас арест счетов уже сделал невозможным подготовку к трансляции Олимпиады-2020, блокирует обеспечение участия Украины в Евровидении-2020, остановил запуск новых проектов "Суспільного", в частности, запуск новой Общественной студии в эфире телеканала UA:Перший.

"В ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании, поскольку заблокирована возможность осуществлять необходимые расходы для работы национальных телеканалов вещателя (UA:Перший, UA Культура), всех региональных каналов "Суспільного", диджитал-платформ и трех каналов радио (UA:Українське радіо, UA Радіо Промінь и UA:Радіо Культура)", — говорится в заявлении.

Также "Суспільне" заявляет, что уже неделю обращается за помощью к Кабинету министров, Министерству финансов, Министерству культуры, молодежи и спорта и Министерству юстиции Украины, однако не получает ответа и поддержки со стороны государства.

"Даже при приближении расходов по бюджетной программе, которая предусмотрена в этом году для телерадиокомпании, все полученные из бюджета деньги будут немедленно перечислены со счетов Общественного вещателя в компанию "Евроньюс", — отмечает вещатель.

Поэтому из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год общественный вещатель недополучит почти 300 млн грн — и реализовать годовой план будет невозможно, подчеркнули в компании.

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Кроме того, "Суспільне" сетует, что "снова перейдет в режим выживания, как это и было в предыдущие годы из-за колоссального недофинансирования, когда вещатель мог осуществлять лишь базовые расходы, без надлежащих вложений в производство нового контента или техническое переоснащение".

В связи с этим вещатель просит власти выделить из госбюджета отдельные деньги для погашения задолженности бывшей государственной компании, а также 1,6 млн евро исполнительного сбора, который телерадиокомпания должна заплатить дополнительно.

Команда "Суспільного" объясняет, что создание независимой телерадиокомпании с передачей ей огромных государственных долгов — невозможно, а отсутствие помощи государства приведет к полной остановке общественного вещания в Украине.

В свою очередь глава правления ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания напомнил, что украиноязычную версию международного канала "Euronews" запустили в 2010 году Виктор Янукович и Николай Азаров, которым "хотелось получить рекламу в Европе". По договору единовременно заплатили 8,5 млн евро, а 5,2 млн евро должны были платить ежегодно.

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Во втором полугодии 2013 года выплаты прекратились. В 2014 году сменилось руководство НТКУ. В 2015 году договор был расторгнут; долг на тот момент составил 10,5 млн евро. "Суспільне", созданное на базе НТКУ и ОГТРК в 2017 году, получило этот долг по наследству.

Напомним, АО "Евроньюс" в 2015 году выиграло суд у НТКУ, а в 2017 году добилось замораживания в швейцарском банке 15 млн евро, задепонированных Украиной для "Евровидения-2017" на случай форс-мажора. НСТУ обжаловало блокирование денег в Женеве, суд в Швейцарии продолжается.

Теперь же Минюст арестовал счета НСТУ.

Аласания считает, что правительство должно "погасить задолженность государства" — но вместо этого Кабмин хочет оплатить долг из 1,7 млрд грн денег "Суспільного" (после вычета 308 млн грн останется 1,4 млрд грн).

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Посол Японии в Украине Такаши Кура заключили межправительственное Соглашение о предоставлении гранта непроектного типа на закупку специального оборудования для публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украина" (НСТУ).