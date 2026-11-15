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Государство выплатит аграриям более 500 млн грн на коров, коз и овец

козы, овцы
Государство выплатит аграриям более 500 млн. грн. / Минагрополитики

В Украине началась вторая волна выплат государственной поддержки на содержание коров, коз и овец. Более 13 тысяч фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции получат в общей сложности 501,116 млн. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минагрополитики.

Из общей суммы 489,2 млн. грн. получат 13 087 агропроизводителей на содержание 69,9 тыс. коров.

Еще 11,9 млн грн направят 17 агропроизводителям на содержание 5,9 тыс. голов маточного поголовья овец и коз.

Выплаты осуществляются через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств в рамках Экстренного проекта инклюзивной поддержки для восстановления агросектора Украины (ARISE).

Сколько могут получить агропроизводители

Бюджетную дотацию могут получить физические и юридические лица, содержащие от 3 до 100 коров всех направлений производительности. Размер поддержки составляет 7 тыс. грн. на одну голову.

Для производителей, содержащих от 5 до 500 голов маточного поголовья коз и/или овец, предусмотрено по 2 тыс. грн на одну голову.

Заявки на получение поддержки подаются через Государственный аграрный реестр.

Напомним, в апреле в Украине стартовала программа дотаций на коров, коз и овец. Она предусматривает выплату 7 тыс. грн за каждую корову и 2 тыс. грн за голову маточного поголовья коз или

Автор:
Татьяна Гойденко

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