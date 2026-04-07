Аграрии могут получить дотации на коров, коз и овец: сколько будут платить

В Украине начался прием заявок на получение специальных бюджетных дотаций для содержания крупного рогатого скота, а также маточного поголовья коз и овец. Подать заявку можно через Государственный аграрный реестр.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Согласно условиям программы, предусмотрена выплата 7 тыс. грн за каждую корову при наличии от 3 до 100 голов. Для содержания маточного поголовья коз и/или овец дотация составляет 2 тыс. грн за голову — при наличии от 5 до 500 животных.

Получатели могут воспользоваться поддержкой только один раз и только по одному из направлений. В то же время, в 2026 году право на дотацию имеют все субъекты хозяйствования независимо от того, получали ли они такую помощь в 2022–2025 годах.

Финансирование осуществляется в соответствии с порядком использования бюджетных средств, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №918 от 16 августа 2022 года, регулирующим поддержку фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции.

Программа направлена на стимулирование развития животноводства, поддержку фермеров и стабильность производства аграрной продукции в Украине.

Напомним, в прошлом году был подбор заявок через Государственный аграрный реестр на специальную бюджетную дотацию для содержания крупного рогатого скота (коров) всех направлений продуктивности.