Украина нарастила экспорт крупного рогатого скота

ферма
Рост поголовья коров замедлился в ноябре / Depositphotos

В феврале 2026 года Украина экспортировала около 1,77 тыс. т крупного рогатого скота (КРС) живым весом, что на 85% больше по отношению к январю 2026 года и на 36% больше по отношению к февралю 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Ассоциация производителей молока (АВМ).

По данным аналитиков, денежная выручка за экспортируемых животных составила 12,02 млн. долл., что на 39% больше по отношению к январю 2026 года и на 57% больше по отношению к февралю 2025 года. В январе-феврале 2026 года Украина экспортировала 2,73 тыс. т (+0,3%) КРС на сумму 6,35 млн. дол. (+14%).

Фото 2 — Украина нарастила экспорт крупного рогатого скота

В феврале 2026 года украинские экспортеры поставили на внешние рынки   230,8 т свежей или охлажденной говядины, что на 21% меньше по отношению к январю 2026 года. Экспортная выручка за поставленный товар составила 1,69 млн. долл., что на 24% меньше по отношению к январю 2026 года. В январе-феврале 2026 г. Украина экспортировала 523,8 т свежей говядины на сумму 3,91 млн. дол.

Натуральные объемы экспорта   мороженой говядины из Украины в феврале 2026 года составили 1,27 тыс. т, что на 32% больше по отношению к январю 2026 года, но на 4% меньше по отношению к февралю 2025 года. Денежная выручка за поставленный товар составила почти 5,8 млн. долл., что на 26% больше по отношению к январю 2026 года, но на 20% больше по отношению к февралю 2025 года. В январе-феврале 2026 г. Украина экспортировала 2,24 тыс. т (-18%) мороженой говядины на сумму 10,42 млн. дол. (+3%).

В феврале 2026 года Украина не импортировала КРС .   Объемы импорта   охлажденной говядины увеличились до 13,7 т (+128%), а мороженой говядины сократились до 69,5 т (-14%) по отношению к предыдущему месяцу. По отношению к февралю 2025 года натуральные объемы импорта охлажденной говядины выросли на 3%, а мороженой говядины сократились на 21%.

Внешнеторговое сальдо в феврале 2026 г. было положительным и составило 11,21 млн. дол.

Фото 3 — Украина нарастила экспорт крупного рогатого скота

В январе 2026 года Украина сократила экспорт крупного рогатого скота (КРС) на 36% и мороженой говядины на 34% по отношению к декабрю 2025 года. Основными факторами спада стали сезонное затишье на рынке, сложная логистика и временное снижение потребительского спроса на фоне высоких цен на красное мясо.

Автор:
Светлана Манько