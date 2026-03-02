- Категория
Численность поголовья коров выросла в 13 областях Украины: какие регионы в лидерах
По состоянию на 1 февраля 2026 года общее поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине составило 1 млн 724,8 тыс. голов. За месяц количество коров выросло на 9,6 тыс. голов (+2,5%), больше всего – на сельскохозяйственных предприятиях в 13 областях страны.
Промышленный сектор
В промышленном секторе содержится 952,2 тыс. голов КРС, что на 4,5 тыс. единиц больше (+0,47%) по сравнению с 1 января 2026 года. Количество коров на предприятиях возросло до 395,9 тыс. (+2,5%). Этот рост обеспечен увеличением количества нетел на молочно-товарных фермах (МТФ) в четвертом квартале 2025 года. При этом зафиксировано снижение закупочных цен на сырое молоко, что влияет на рентабельность отрасли.
Рост поголовья на предприятиях зафиксирован в 13 областях, а именно:
- Львовской области (+22%);
- Ровенской области (+19%);
- Волынской области (+16%);
- Черниговской области (+10%);
- Тернопольской области (+9%);
- Киевской области (+8%);
- Хмельницкой области (+8%);
- Житомирской области (+6%);
- Черкасской области (+3%);
- Винницкой области (+2%);
- Ивано-Франковской области (+2%);
- Полтавской области (+2%);
- Николаевской области (+1%).
Приусадебный сектор
В хозяйствах населения находится 772,6 тыс. голов КРС, что на 10% меньше месяца назад. Количество коров в этом секторе составляет 562,8 тыс. голов, продемонстрировав падение на 12% в месяц. За год численность КРС у населения сократилась на 31%. Основными факторами понижения являются боевые действия в восточных регионах и отсутствие программ государственной поддержки.
Региональное распределение
Около 53% всего поголовья коров сконцентрировано в семи областях:
- Полтавская - 162,60 тыс. голов;
- Хмельницкая - 145,20 тыс. голов;
- Винницкая - 141,70 тыс. голов;
- Черкасская - 124,20 тыс. голов;
- Черниговская - 123,80 тыс. голов;
- Одесская - 115,70 тыс. голов;
- Киевская – 103,40 тыс. голов.
"Производственные расходы фермеров растут быстрее, чем цены на готовую продукцию из-за роста стоимости кормов, стоимости электроэнергии, девальвации гривны и снижения покупательной способности населения", — отмечают в АВМ.
Прогнозируется, что в 2026 году фермы с поголовьем до 400 голов могут сократить производство из-за низких мировых цен на молоко-сырье.
Напомним, молочно-товарные фермы в 2025 году увеличили поголовье коров несмотря на строгие последствия войны и рост производственных затрат.