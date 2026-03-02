Запланована подія 2

Численность поголовья коров выросла в 13 областях Украины: какие регионы в лидерах

коровы
В 13 регионах выросло поголовье коров. / Freepik

По состоянию на 1 февраля 2026 года общее поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине составило 1 млн 724,8 тыс. голов. За месяц количество коров выросло на 9,6 тыс. голов (+2,5%), больше всего – на сельскохозяйственных предприятиях в 13 областях страны.

Промышленный сектор

В промышленном секторе содержится 952,2 тыс. голов КРС, что на 4,5 тыс. единиц больше (+0,47%) по сравнению с 1 января 2026 года. Количество коров на предприятиях возросло до 395,9 тыс. (+2,5%). Этот рост обеспечен увеличением количества нетел на молочно-товарных фермах (МТФ) в четвертом квартале 2025 года. При этом зафиксировано снижение закупочных цен на сырое молоко, что влияет на рентабельность отрасли.

Рост поголовья на предприятиях зафиксирован в 13 областях, а именно:

  • Львовской области (+22%);
  • Ровенской области (+19%);
  • Волынской области (+16%);
  • Черниговской области (+10%);
  • Тернопольской области (+9%);
  • Киевской области (+8%);
  • Хмельницкой области (+8%);
  • Житомирской области (+6%);
  • Черкасской области (+3%);
  • Винницкой области (+2%);
  • Ивано-Франковской области (+2%);
  • Полтавской области (+2%);
  • Николаевской области (+1%).

Приусадебный сектор

В хозяйствах населения находится 772,6 тыс. голов КРС, что на 10% меньше месяца назад. Количество коров в этом секторе составляет 562,8 тыс. голов, продемонстрировав падение на 12% в месяц. За год численность КРС у населения сократилась на 31%. Основными факторами понижения являются боевые действия в восточных регионах и отсутствие программ государственной поддержки.

Региональное распределение

Около 53% всего поголовья коров сконцентрировано в семи областях:

  • Полтавская - 162,60 тыс. голов;
  • Хмельницкая - 145,20 тыс. голов;
  • Винницкая - 141,70 тыс. голов;
  • Черкасская - 124,20 тыс. голов;
  • Черниговская - 123,80 тыс. голов;
  • Одесская - 115,70 тыс. голов;
  • Киевская – 103,40 тыс. голов.

"Производственные расходы фермеров растут быстрее, чем цены на готовую продукцию из-за роста стоимости кормов, стоимости электроэнергии, девальвации гривны и снижения покупательной способности населения", — отмечают в АВМ.

Прогнозируется, что в 2026 году фермы с поголовьем до 400 голов могут сократить производство из-за низких мировых цен на молоко-сырье.

Напомним, молочно-товарные фермы в 2025 году увеличили поголовье коров несмотря на строгие последствия войны и рост производственных затрат.

Автор:
Татьяна Ковальчук