Численность поголовья коров выросла в 13 областях Украины: какие регионы в лидерах

По состоянию на 1 февраля 2026 года общее поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине составило 1 млн 724,8 тыс. голов. За месяц количество коров выросло на 9,6 тыс. голов (+2,5%), больше всего – на сельскохозяйственных предприятиях в 13 областях страны.

Промышленный сектор

В промышленном секторе содержится 952,2 тыс. голов КРС, что на 4,5 тыс. единиц больше (+0,47%) по сравнению с 1 января 2026 года. Количество коров на предприятиях возросло до 395,9 тыс. (+2,5%). Этот рост обеспечен увеличением количества нетел на молочно-товарных фермах (МТФ) в четвертом квартале 2025 года. При этом зафиксировано снижение закупочных цен на сырое молоко, что влияет на рентабельность отрасли.

Рост поголовья на предприятиях зафиксирован в 13 областях, а именно:

Львовской области (+22%);

Ровенской области (+19%);

Волынской области (+16%);

Черниговской области (+10%);

Тернопольской области (+9%);

Киевской области (+8%);

Хмельницкой области (+8%);

Житомирской области (+6%);

Черкасской области (+3%);

Винницкой области (+2%);

Ивано-Франковской области (+2%);

Полтавской области (+2%);

Николаевской области (+1%).

Приусадебный сектор

В хозяйствах населения находится 772,6 тыс. голов КРС, что на 10% меньше месяца назад. Количество коров в этом секторе составляет 562,8 тыс. голов, продемонстрировав падение на 12% в месяц. За год численность КРС у населения сократилась на 31%. Основными факторами понижения являются боевые действия в восточных регионах и отсутствие программ государственной поддержки.

Региональное распределение

Около 53% всего поголовья коров сконцентрировано в семи областях:

Полтавская - 162,60 тыс. голов;

Хмельницкая - 145,20 тыс. голов;

Винницкая - 141,70 тыс. голов;

Черкасская - 124,20 тыс. голов;

Черниговская - 123,80 тыс. голов;

Одесская - 115,70 тыс. голов;

Киевская – 103,40 тыс. голов.

"Производственные расходы фермеров растут быстрее, чем цены на готовую продукцию из-за роста стоимости кормов, стоимости электроэнергии, девальвации гривны и снижения покупательной способности населения", — отмечают в АВМ.

Прогнозируется, что в 2026 году фермы с поголовьем до 400 голов могут сократить производство из-за низких мировых цен на молоко-сырье.

Напомним, молочно-товарные фермы в 2025 году увеличили поголовье коров несмотря на строгие последствия войны и рост производственных затрат.