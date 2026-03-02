- Категорія
Чисельність поголів'я корів зросла у 13 областях України: які регіони в лідерах
Станом на 1 лютого 2026 року загальне поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні становило 1 млн 724,8 тис. голів. За місяць кількість корів зросла на 9,6 тис. голів (+2,5%), найбільше – на сільськогосподарських підприємствах у 13 областях країни.
Промисловий сектор
У промисловому секторі утримується 952,2 тис. голів ВРХ, що на 4,5 тис. одиниць більше (+0,47%) порівняно з 1 січня 2026 року. Кількість корів на підприємствах зросла до 395,9 тис. (+2,5%). Це зростання забезпечено збільшенням кількості нетелів на молочно-товарних фермах (МТФ) у четвертому кварталі 2025 року. При цьому зафіксовано зниження закупівельних цін на сире молоко, що впливає на рентабельність галузі.
Зростання поголів'я на підприємствах зафіксовано у 13 областях, а саме у:
- Львівській області (+22%);
- Рівненській області (+19%);
- Волинській області (+16%);
- Чернігівській області (+10%);
- Тернопільській області (+9%);
- Київській області (+8%);
- Хмельницькій області (+8%);
- Житомирській області (+6%);
- Черкаській області (+3%);
- Вінницькій області (+2%);
- Івано-Франківській області (+2%);
- Полтавській області (+2%);
- Миколаївській області (+1%).
Присадибний сектор
У господарствах населення перебуває 772,6 тис. голів ВРХ, що на 10% менше ніж місяць тому. Кількість корів у цьому секторі становить 562,8 тис. голів, продемонструвавши падіння на 12% за місяць. За рік чисельність ВРХ у населення скоротилася на 31%. Основними факторами зниження є бойові дії у східних регіонах та відсутність програм державної підтримки.
Регіональний розподіл
Близько 53% усього поголів’я корів сконцентровано у семи областях:
- Полтавська — 162,60 тис. голів;
- Хмельницька — 145,20 тис. голів;
- Вінницька — 141,70 тис. голів;
- Черкаська — 124,20 тис. голів;
- Чернігівська — 123,80 тис. голів;
- Одеська — 115,70 тис. голів;
- Київська — 103,40 тис. голів.
"Виробничі витрати фермерів зростають швидше ніж ціни на готову продукцію через зростання вартості кормів, вартості електроенергії, девальвацію гривні та зниження купівельної спроможності населення", — зазначають в АВМ.
Прогнозується, що у 2026 році ферми з поголів'ям до 400 голів можуть скоротити виробництво через низькі світові ціни на молоко-сировину.
Нагадаємо, молочно-товарні ферми у 2025 році збільшили поголів’я корів попри суворі наслідки війни та зростання виробничих витрат.