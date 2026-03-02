Чисельність поголів'я корів зросла у 13 областях України: які регіони в лідерах

Станом на 1 лютого 2026 року загальне поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні становило 1 млн 724,8 тис. голів. За місяць кількість корів зросла на 9,6 тис. голів (+2,5%), найбільше – на сільськогосподарських підприємствах у 13 областях країни.

Промисловий сектор

У промисловому секторі утримується 952,2 тис. голів ВРХ, що на 4,5 тис. одиниць більше (+0,47%) порівняно з 1 січня 2026 року. Кількість корів на підприємствах зросла до 395,9 тис. (+2,5%). Це зростання забезпечено збільшенням кількості нетелів на молочно-товарних фермах (МТФ) у четвертому кварталі 2025 року. При цьому зафіксовано зниження закупівельних цін на сире молоко, що впливає на рентабельність галузі.

Зростання поголів'я на підприємствах зафіксовано у 13 областях, а саме у:

Львівській області (+22%);

Рівненській області (+19%);

Волинській області (+16%);

Чернігівській області (+10%);

Тернопільській області (+9%);

Київській області (+8%);

Хмельницькій області (+8%);

Житомирській області (+6%);

Черкаській області (+3%);

Вінницькій області (+2%);

Івано-Франківській області (+2%);

Полтавській області (+2%);

Миколаївській області (+1%).

Присадибний сектор

У господарствах населення перебуває 772,6 тис. голів ВРХ, що на 10% менше ніж місяць тому. Кількість корів у цьому секторі становить 562,8 тис. голів, продемонструвавши падіння на 12% за місяць. За рік чисельність ВРХ у населення скоротилася на 31%. Основними факторами зниження є бойові дії у східних регіонах та відсутність програм державної підтримки.

Регіональний розподіл

Близько 53% усього поголів’я корів сконцентровано у семи областях:

Полтавська — 162,60 тис. голів;

Хмельницька — 145,20 тис. голів;

Вінницька — 141,70 тис. голів;

Черкаська — 124,20 тис. голів;

Чернігівська — 123,80 тис. голів;

Одеська — 115,70 тис. голів;

Київська — 103,40 тис. голів.

"Виробничі витрати фермерів зростають швидше ніж ціни на готову продукцію через зростання вартості кормів, вартості електроенергії, девальвацію гривні та зниження купівельної спроможності населення", — зазначають в АВМ.

Прогнозується, що у 2026 році ферми з поголів'ям до 400 голів можуть скоротити виробництво через низькі світові ціни на молоко-сировину.

Нагадаємо, молочно-товарні ферми у 2025 році збільшили поголів’я корів попри суворі наслідки війни та зростання виробничих витрат.