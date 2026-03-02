Запланована подія 2

Чисельність поголів'я корів зросла у 13 областях України: які регіони в лідерах

корови
У 13 регіонах зросло поголов’я корів. / Freepik

Станом на 1 лютого 2026 року загальне поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні становило 1 млн 724,8 тис. голів. За місяць кількість корів зросла на 9,6 тис. голів (+2,5%), найбільше – на сільськогосподарських підприємствах у 13 областях країни. 

Промисловий сектор

У промисловому секторі утримується 952,2 тис. голів ВРХ, що на 4,5 тис. одиниць більше (+0,47%) порівняно з 1 січня 2026 року. Кількість корів на підприємствах зросла до 395,9 тис. (+2,5%). Це зростання забезпечено збільшенням кількості нетелів на молочно-товарних фермах (МТФ) у четвертому кварталі 2025 року. При цьому зафіксовано зниження закупівельних цін на сире молоко, що впливає на рентабельність галузі.

Зростання поголів'я на підприємствах зафіксовано у 13 областях, а саме у:

  • Львівській області (+22%); 
  • Рівненській області (+19%); 
  • Волинській області (+16%); 
  • Чернігівській області (+10%); 
  • Тернопільській області (+9%); 
  • Київській області (+8%); 
  • Хмельницькій області (+8%); 
  • Житомирській області (+6%); 
  • Черкаській області (+3%); 
  • Вінницькій області (+2%); 
  • Івано-Франківській області (+2%); 
  • Полтавській області (+2%); 
  • Миколаївській області (+1%).

Присадибний сектор

У господарствах населення перебуває 772,6 тис. голів ВРХ, що на 10% менше ніж місяць тому. Кількість корів у цьому секторі становить 562,8 тис. голів, продемонструвавши падіння на 12% за місяць. За рік чисельність ВРХ у населення скоротилася на 31%. Основними факторами зниження є бойові дії у східних регіонах та відсутність програм державної підтримки.

Регіональний розподіл

Близько 53% усього поголів’я корів сконцентровано у семи областях:

  • Полтавська — 162,60 тис. голів; 
  • Хмельницька — 145,20 тис. голів; 
  • Вінницька — 141,70 тис. голів; 
  • Черкаська — 124,20 тис. голів; 
  • Чернігівська — 123,80 тис. голів; 
  • Одеська — 115,70 тис. голів; 
  • Київська — 103,40 тис. голів.

"Виробничі витрати фермерів зростають швидше ніж ціни на готову продукцію через зростання вартості кормів, вартості електроенергії, девальвацію гривні та зниження купівельної спроможності населення", — зазначають в АВМ.

Прогнозується, що у 2026 році ферми з поголів'ям до 400 голів можуть скоротити виробництво через низькі світові ціни на молоко-сировину.

Нагадаємо, молочно-товарні ферми у 2025 році збільшили поголів’я корів попри суворі наслідки війни та зростання виробничих витрат.

Автор:
Тетяна Ковальчук