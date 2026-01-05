Українські аграрії збільшили поголів'я корів та виробництство молока

2025 рік став черговим складним випробуванням для української молочної галузі. Повномасштабна війна продовжувала тиснути на економіку, а ринок молока протягом року проходив через періоди як відносної стабільності, так і глибоких криз.

На початку року, на тлі рекордно високих цін на молоко-сировину, переробникам вдалося підвищити ціни на готову молочну продукцію та подолати кризу сировинного ринку, що сформувалася у четвертому кварталі 2024 року. У середині 2025-го баланс на ринку підтримували високі світові ціни на біржові молокопродукти, насамперед на вершкове масло.

Найгірша ситуація склалася у четвертому кварталі. Світові ринки сировинних товарів різко обвалилися, імпорт сирів в Україну суттєво зріс, що змусило переробників знижувати закупівельні ціни на молоко в несезонний період. Додатковим викликом стали масові відключення електроенергії, які ускладнили роботу підприємств.

Попри це, підсумки року для галузі виявилися відносно позитивними. Вперше за роки незалежності України сільськогосподарські підприємства збільшили поголів’я корів на 3% — до 385 тис. голів станом на 1 грудня 2025 року. Завдяки зростанню продуктивності виробництво молока в агропідприємствах зросло приблизно на 7% — до 3,2 млн тонн (2,9 млн тонн за 11 місяців).

Зростання виробництва стимулювало і переробку. У 2025 році на молокозаводи могло надійти близько 3,6 млн тонн молочної сировини, що на 9% більше, ніж у 2024 році, та навіть перевищує довоєнний рівень 2021 року. Випуск молокопродуктів зростав швидше, ніж внутрішнє споживання, що дало змогу виробникам активніше виходити на зовнішні ринки.

За попередніми оцінками, експорт молочних продуктів у перерахунку на молоко зріс на 17% — до 0,7 млн тонн. Водночас імпорт залишався значним — близько 0,4 млн тонн, що експерти пояснюють ціновим диспаритетом між внутрішнім і зовнішнім ринками.

Прогнози на 2026 рік аналітики оцінюють стримано-песимістично. Ознак швидкого завершення війни немає, а світова кон’юнктура погіршується. Зокрема, експерти Rabobank прогнозують зниження світових цін на молочну продукцію через великі запаси та експортні надлишки, з ризиком затяжного спаду до середини або навіть кінця 2026 року.

Водночас у довгостроковій перспективі оцінки залишаються обережно позитивними. За висновками експертів, аграрії та переробники, які збережуть поголів’я, інвестуватимуть у модернізацію та сталість виробництва, можуть отримати конкурентні переваги вже після 2026 року.

Нагадаємо, за 11 місяців 2025 року Україна експортувала молочної продукції на 375,43 млн доларів, що на третину (+35%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Головним драйвером зростання у листопаді стало згущене молоко.