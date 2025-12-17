Експорт молочних продуктів за 11 місяців зріс більш ніж на третину: драйвером листопада стало згущене молоко

За 11 місяців 2025 року Україна експортувала молочної продукції на 375,43 млн доларів, що на третину (+35%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. У листопаді українські компанії скоротили виручку за більшість експортованих молочних продуктів відносно жовтня, але загальні показники експорту втрималися в "плюсі". Головним драйвером зростання став попит на згущене молоко.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Основні показники

За даними аналітика Георгія Кухалейшвілі, за останній місяць осені Україна відвантажила на зовнішні ринки 10,41 тис. т молочної продукції. Це принесло країні 27,56 млн доларів. виручки.

Якщо порівнювати з жовтнем, то натуральні обсяги експорту зросли на 16%, а грошові надходження збільшилися на 12%.

Головними експортними категоріями у листопаді були наступні товари:

молоко та вершки, згущені – 32%;

сири – 22%;

масло вершкове – 18%.

У листопаді 2025 року Україна суттєво збільшила натуральні обсяги експорту молока та вершків згущених до 3,63 тис. т (+82%). Також невеликий ріст показали вершкове масло (+4%) та казеїн (+6%). А от поставки кисломолочних продуктів, сирів та морозива дещо скоротилися.

Географія експорту

Щодо географії експорту, то в січні-листопаді 2025 року найбільші обсяги молока та вершків, не згущених (91%), кисломолочних продуктів (84%), масла вершкового (30%) та сиру (34%) були відвантажені в Молдову, молока та вершків, згущених (18%), молочної сироватки (35%) та казеїну (47%) в Польщу, а морозива (29%) у Німеччину.

Географія експорту молочних продуктів

Причини зростання попиту на згущенку

На думку Кухалейшвілі, причина збільшення попиту на згущене молоко є "сезон випічки". Восени та взимку люди частіше готують вдома, а пекарні нарощують обсяги виробництва булочок та печива. Пік цього сезону припадає на грудень, коли святкують Хануку, Різдво та Новий рік.

Проте загальна ситуація у світі залишається неоднозначною. У США та ЄС спостерігається надлишок молока, а споживчий попит на жирні продукти (масло, сир) відновлюється повільно. Через це склади світових підприємств переповнені, а ціни на біржові товари перебувають під тиском. Очікується, що ситуація нормалізується лише в 3-4 кварталі 2026 року внаслідок зниження обсягів надою в США та ЄС на тлі зниження прибутків у фермерів.

Загроза імпорту

Попри успіхи в експорті, торговельний баланс листопада пішов у мінус на 3,35 млн доларів. Причина — наплив дешевої молочної продукції з Європи.

У листопаді 2025 року Україна імпортувала 5,55 тис. т молочних продуктів на суму 30,91 млн доларів. Відносно жовтня 2025 року натуральні обсяги імпорту скоротилися на 6%, а відносно листопада 2024 року — на 6%. В січні-листопаді 2025 року Україна імпортувала 58,16 тис. т (+10%) молочних продуктів на суму 300,65 млн. доларів. (+20%).

Найбільше ми завозимо сирів (64% всього імпорту), і головним постачальником тут виступає Польща. Також польські товари домінують у сегментах кисломолочки та згущеного молока.

Географія імпорту молочних продуктів

Європейські молочні товари активно конкурують з вітчизняними завдяки нижчій собівартості виробництва в окремих категоріях.

Раніше повідомлялося, що в Україні триває зниження закупівельних цін на молоко. Залишки готової продукції на складах та наплив в країну дешевих імпортних молочних продуктів призвели до здешевлення вартості сировини для переробних підприємств.