У Кропивницькому за $2,25 млн на продаж виставлено дев’ятиповерховий готель "Європа" (ФОТО)

У центрі Кропивницького Кіровоградської області за з $2 250 000 виставлено на продаж дев’ятиповерховий готельний комплекс "Європа". Загальна площа об’єкта становить 7 678 м², корисна — 5 519 м². Центральна локація складається з 96 номерів, які можна переобладнати на мологабаритне житло чи медичний центр.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

Технічні характеристики та стан

Готель зведений у 1992 році з використанням залізобетонних конструкцій, силікатної цегли та натурального каменю.

У 2021 році проведено часткову реконструкцію, що включала:

оновлення мереж водопостачання та опалення;

встановлення систем протипожежного захисту та відеоспостереження;

впровадження карткового доступу та IP-телефонії;

заміну вікон, дверей та модернізацію номерного фонду.



Земельна ділянка та інженерія

Ділянка площею 0,36 га перебуває в оренді терміном на 49 років (до 21.10.2053). Цільове призначення передбачає будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Вартість оренди землі складає 42 300 грн на місяць.

Інженерна інфраструктура включає:

автономне газове опалення Buderus потужністю 733 кВт;

центральне водопостачання з власною насосною станцією;

міську каналізацію;

електропостачання II категорії через два трансформатори та окремий ввід.

Перспективи використання

Масштаб об’єкта та центральне розташування з інтенсивним пішохідним трафіком дозволяють розглядати наступні формати експлуатації:

готель або апарт-готель;

малогабаритне житло;

студентське або сервісне проживання;

медичний центр або приватна клініка;

житлово-комерційний комплекс.

