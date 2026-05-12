У Кропивницькому за $2,25 млн на продаж виставлено дев’ятиповерховий готель "Європа" (ФОТО)

У Кропивницькому продається готель "Європа" / Inventure

У центрі Кропивницького Кіровоградської області за з $2 250 000 виставлено на продаж дев’ятиповерховий готельний комплекс "Європа". Загальна площа об’єкта становить 7 678 м², корисна — 5 519 м². Центральна локація складається з 96 номерів, які можна переобладнати на мологабаритне житло чи медичний центр. 

Технічні характеристики та стан

Готель зведений у 1992 році з використанням залізобетонних конструкцій, силікатної цегли та натурального каменю.

готель Європа, Кропивницький

У 2021 році проведено часткову реконструкцію, що включала:

  • оновлення мереж водопостачання та опалення; 
  • встановлення систем протипожежного захисту та відеоспостереження; 
  • впровадження карткового доступу та IP-телефонії; 
  • заміну вікон, дверей та модернізацію номерного фонду.

Земельна ділянка та інженерія

Ділянка площею 0,36 га перебуває в оренді терміном на 49 років (до 21.10.2053). Цільове призначення передбачає будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Вартість оренди землі складає 42 300 грн на місяць.

Інженерна інфраструктура включає:

  • автономне газове опалення Buderus потужністю 733 кВт; 
  • центральне водопостачання з власною насосною станцією; 
  • міську каналізацію; 
  • електропостачання II категорії через два трансформатори та окремий ввід.
готель Європа, Кропивницький / Inventure

Перспективи використання

Масштаб об’єкта та центральне розташування з інтенсивним пішохідним трафіком дозволяють розглядати наступні формати експлуатації:

  • готель або апарт-готель; 
  • малогабаритне житло; 
  • студентське або сервісне проживання; 
  • медичний центр або приватна клініка; 
  • житлово-комерційний комплекс.

Нагадаємо, У селі Забуяння Київської області за $3 000 000 продається 49% курортного комплексу Mandra Petrichor. Об’єкт розташований у сосновому лісі за 70 км від Києва. Проєкт орієнтований на преміум-сегмент короткочасного відпочинку.

Автор:
Тетяна Ковальчук