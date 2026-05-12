У Кропивницькому за $2,25 млн на продаж виставлено дев’ятиповерховий готель "Європа" (ФОТО)
У центрі Кропивницького Кіровоградської області за з $2 250 000 виставлено на продаж дев’ятиповерховий готельний комплекс "Європа". Загальна площа об’єкта становить 7 678 м², корисна — 5 519 м². Центральна локація складається з 96 номерів, які можна переобладнати на мологабаритне житло чи медичний центр.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.
Технічні характеристики та стан
Готель зведений у 1992 році з використанням залізобетонних конструкцій, силікатної цегли та натурального каменю.
У 2021 році проведено часткову реконструкцію, що включала:
- оновлення мереж водопостачання та опалення;
- встановлення систем протипожежного захисту та відеоспостереження;
- впровадження карткового доступу та IP-телефонії;
-
заміну вікон, дверей та модернізацію
номерного фонду.
Земельна ділянка та інженерія
Ділянка площею 0,36 га перебуває в оренді терміном на 49 років (до 21.10.2053). Цільове призначення передбачає будівництво та обслуговування будівель торгівлі. Вартість оренди землі складає 42 300 грн на місяць.
Інженерна інфраструктура включає:
- автономне газове опалення Buderus потужністю 733 кВт;
- центральне водопостачання з власною насосною станцією;
- міську каналізацію;
- електропостачання II категорії через два трансформатори та окремий ввід.
Перспективи використання
Масштаб об’єкта та центральне розташування з інтенсивним пішохідним трафіком дозволяють розглядати наступні формати експлуатації:
- готель або апарт-готель;
- малогабаритне житло;
- студентське або сервісне проживання;
- медичний центр або приватна клініка;
- житлово-комерційний комплекс.
