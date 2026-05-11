На Київщині за $3 000 000 продається частка курортного комплексу (ФОТО)

У селі Забуяння Київської області за $3 000 000 продається 49% курортного комплексу Mandra Petrichor. Об’єкт розташований у сосновому лісі за 70 км від Києва. Час у дорозі від столиці по трасі Київ–Житомир становить близько 50 хвилин. Проєкт орієнтований на преміум-сегмент короткочасного відпочинку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Іnventure.

Склад об’єкту

Комерційний кластер загальною площею близько 2 000 м² (1 750 м² основних приміщень та 570 м² терас) спроєктований бюро YOD Group. Він обслуговує три черги курорту та включає:

івент-хол площею 291 м² із терасою 150 м² на 120 місць;

ресторан площею 456 м² із терасою 195 м² на 168 місць у залі та 104 на терасі;

SPA-комплекс площею 458 м² із басейном 81 м², хамамом, парною та терасою 225 м²;

сервісні та технічні зони площею 348 м².

Курорт Mandra Petrichor / Inventure

Комплекс Mandra Petrichor реалізується у три етапи:

перша черга вже працює, 20 котеджів продано, інвестори отримують дохід;

друга черга на 40 сімейних вілл готується до відкриття у IV кварталі 2026 року;

третя черга на 41 віллу формату "тільки для дорослих" відкриється у IV кварталі 2027 року.

Комерційна інфраструктура забезпечена стабільним трафіком від резидентів усіх 101 вілли курорту.

Девелопером виступає команда Mandra Moments, що спеціалізується на еко-резиденціях. Готельним оператором є міжнародна компанія Ribas Hotels Group, яка має в управлінні та проєктуванні понад 56 об'єктів.

Комплекс Mandra Petrichor / Inventure

Фінансові умови та гарантії

Загальна вартість комерційного активу становить 6 000 000 доларів. Предметом угоди є 49% частка власності через ТОВ. Вартість входу для інвестора — 3 000 000 доларів. Графік оплати передбачає внесення коштів рівними частинами протягом 2026 року. Цільова дохідність зафіксована на рівні 10% річних (300 000 доларів на рік). Термін окупності інвестиції становить 10 років.

Нагадаємо, у Чернівецькій області за 3,7 млн доларів виставлено на продаж діючий ресторанно-готельний комплекс Raffaello. Об’єкт площею 2 500 м² розташований біля центральної дороги поблизу Смугарських (Буковинських) водоспадів.