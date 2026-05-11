В Киевской области за $3 000 000 продается доля курортного комплекса (ФОТО)

Коммерческий комплекс Mandra Petrichor / Inventure

В селе Забуяние Киевской области за $3 000 000 продается 49% курортного комплекса Mandra Petrichor. Объект расположен в сосновом лесу в 70 км от Киева. Время в пути от столицы по трассе Киев-Житомир составляет около 50 минут. Проект нацелен на премиум-сегмент кратковременного отдыха.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

Состав объекта

Коммерческий кластер общей площадью около 2 000 м² (1750 м² основных помещений и 570 м² террас) спроектирован бюро YOD Group. Он обслуживает три очереди курорта и включает в себя:

  • ивент-холл площадью 291 м² с террасой 150 м² на 120 мест;
  • ресторан площадью 456 м² с террасой 195 м² на 168 мест в зале и 104 на террасе;
  • SPA-комплекс площадью 458 м² с бассейном 81 м², хамамом, парной и террасой 225 м²;
  • сервисные и технические зоны площадью 348 кв.
Курорт Mandra Petrichor / Inventure

Комплекс Mandra Petrichor реализуется в три этапа:

  • первая очередь уже работает, 20 коттеджей продано, инвесторы получают доход;
  • вторая очередь на 40 семейных вилл готовится к открытию в IV квартале 2026;
  • Третья очередь на 41 виллу формата "только для взрослых" откроется в IV квартале 2027 года.

Коммерческая инфраструктура снабжена стабильным трафиком от резидентов всех 101 виллы курорта.

Девелопером выступает команда Mandra Moments, специализирующаяся на эко-резиденциях. Гостиничный оператор - международная компания Ribas Hotels Group, которая имеет в управлении и проектировании более 56 объектов.

Комплекс Mandra Petrichor / Inventure

Финансовые условия и гарантии

Общая стоимость коммерческого актива составляет 6000000 долларов. Предметом сделки является 49% доля собственности через ООО. Стоимость входа для инвестора – 3 000 000 долларов. График оплаты предусматривает внесение средств равными частями в течение 2026 года. Целевая доходность зафиксирована на уровне 10% годовых (300 000 долларов в год). Срок окупаемости инвестиции составляет 10 лет.

Напомним, в Черновицкой области за 3,7 млн долларов выставлен на продажу действующий ресторанно-гостиничный комплекс Raffaello. Объект площадью 2500 м² расположен возле центральной дороги вблизи Смугарских (Буковинских) водопадов.

Автор:
Татьяна Ковальчук