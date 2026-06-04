Кабмин направил 940 млн грн на газовую генерацию в двух областях: "Укрнафта" построит новые станции

Кабмин принял решение направить почти 939 миллионов гривен на развитие объектов распределенной газовой генерации. Проект распоряжения был утвержден по представлению Министерства энергетики в рамках двустороннего сотрудничества с Финляндией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Финансовые ресурсы поступят из Финско-украинского инвестиционного фонда в соответствии с ратифицированным ранее рамочным соглашением между двумя государствами.

Привлеченный капитал позволит ускорить децентрализацию отечественной энергосистемы и повысить ее устойчивость к внешним вызовам.

Вырученные средства правительство инвестирует в капитальные проекты ПАО "Укрнафта", которая масштабирует собственную генерацию, ориентируясь на использование газа отечественной добычи.

Государственная компания направит финансирование на закупку и монтаж высокотехнологичных газопоршневых электростанций в двух западных регионах.

Проект предполагает запуск генерации общей мощностью:

до 40 МВт в Ивано-Франковской области;

до 20 МВт - во Львовской области.

Развертывание этих объектов обеспечит дополнительную маневровую мощность, существенно укрепит энергетическую безопасность и поможет стабилизировать энергоснабжение для промышленных предприятий и бытовых потребителей.

Напомним, во время встречи с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо было подписано рамочное соглашение между "Укрнафтой" и финской компанией Wärtsilä по поставкам комплектного оборудования для газопоршневых установок. Проект реализуется совместно с Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) и предусматривает поэтапное развертывание газопоршневой распределенной генерации в Украине.