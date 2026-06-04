Кабмін спрямував 940 млн грн на газову генерацію в двох областях: "Укрнафта" побудує нові станції

Кабмін ухвалив рішення спрямувати майже 939 мільйонів гривень на розвиток об'єктів розподіленої газової генерації. Проєкт розпорядження було затверджено за поданням Міністерства енергетики в межах двостороннього співробітництва з Фінляндією.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Фінансові ресурси надійдуть із Фінсько-українського інвестиційного фонду відповідно до ратифікованої раніше рамкової угоди між двома державами. Залучений капітал дозволить прискорити децентралізацію вітчизняної енергосистеми та підвищити її стійкість до зовнішніх викликів.

Отримані кошти уряд інвестує у капітальні проєкти ПАТ "Укрнафта", яка наразі масштабує власну генерацію, орієнтуючись на використання газу вітчизняного видобутку.

Державна компанія спрямує фінансування на закупівлю та монтаж високотехнологічних газопоршневих електростанцій у двох західних регіонах.

Проєкт передбачає запуск генерації загальною потужністю:

до 40 МВт в Івано-Франківській області;

до 20 МВт — у Львівській області.

Розгортання цих об'єктів забезпечить додаткову маневрову потужність, суттєво зміцнить енергетичну безпеку областей та допоможе стабілізувати енергопостачання для промислових підприємств і побутових споживачів.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо було підписано рамкову угоду між "Укрнафтою" та фінською компанією Wärtsilä щодо постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок. Проєкт реалізується спільно з Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) та передбачає поетапне розгортання газопоршневої розподіленої генерації в Україні.