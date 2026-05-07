Україна отримає 80 млн євро кредиту на розвиток розподіленої генерації

Україна та Фінляндія посилюють співпрацю у сфері енергетики та розвитку розподіленої генерації. Під час зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо було підписано рамкову угоду між "Укрнафтою" та фінською компанією Wärtsilä щодо постачання комплектного обладнання для газопоршневих установок.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Проєкт реалізується спільно з Finnish-Ukrainian Investment Facility (FUIF) та передбачає поетапне розгортання газопоршневої розподіленої генерації в Україні.

На першому етапі вже залучено кредит Європейського банку реконструкції та розвитку на 80 млн євро. Кредитну угоду підписано, державну гарантію підтверджено, а закупівлі обладнання тривають відповідно до процедур ЄБРР.

Для наступних етапів Україна планує використати фінансування FUIF, щоб масштабувати програму та розширити встановлення газопоршневих електростанцій на базі обладнання Wärtsilä.

Йдеться про розвиток розподіленої генерації — системи невеликих локальних електростанцій, які дозволяють швидше відновлювати енергопостачання, знижувати навантаження на централізовану енергосистему та підвищувати стійкість регіонів до атак на енергетичну інфраструктуру.

Очікується, що реалізація проєктів допоможе:

посилити енергетичну безпеку регіонів

забезпечити балансування об’єднаної енергосистеми

підтримати роботу критичної інфраструктури

збільшити резервні генеруючі потужності

Поглиблення співпраці з Фінляндією також демонструє готовність міжнародних партнерів фінансувати енергетичні проєкти в Україні навіть в умовах війни.

У підсумку, ставка на розподілену газову генерацію стає одним із ключових напрямків посилення енергетичної стійкості України. Нові проєкти мають допомогти швидше реагувати на дефіцит потужностей та зменшити ризики для критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у лютому Україна та ЄБРР почали готувати нові фінансові рішення для підтримки енергетичного сектору: зокрема, кредит у розмірі 90 млн євро для НЕК “Укренерго” та тимчасовий перерозподіл 160 млн євро на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону.