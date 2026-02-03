Підтримка енергосистеми України: ЄБРР надасть 90 млн євро кредиту "Укренерго" та 160 млн євро на закупівлю газу

Україна та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) готують нові фінансові рішення для підтримки енергетичного сектору: зокрема, кредит у розмірі 90 млн євро для НЕК “Укренерго” та тимчасовий перерозподіл 160 млн євро на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

В Україні відбулася робоча зустріч із першим віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку Грегорі Гайєттом за участі представників державних енергетичних компаній. Сторони обговорили поточний стан енергосистеми та наслідки чергової російської атаки, яка призвела до значних втрат електрогенерації. Найскладніша ситуація наразі спостерігається в Києві та Харкові.

Україна працює над компенсацією дефіциту електроенергії шляхом розвитку розподіленої генерації та підтримує громади, які реалізують відповідні проєкти.

Співпраця України з ЄБРР в енергетичному секторі охоплює 13 проєктів, зокрема у сфері газовидобутку, відновлення електромереж і гідроелектростанцій, а також посилення ядерної безпеки. Під час зустрічі сторони детально обговорили кожен із цих напрямів.

Окрему увагу приділили питанням захисту енергетичної інфраструктури, ресурсам для відновлення та імпорту природного газу для проходження поточного й наступного опалювальних сезонів. Зазначено, що раніше ЄБРР надав 500 млн євро НАК "Нафтогаз України" на закупівлю газу, а Норвегія додатково виділила 85 млн євро, що дало змогу сформувати необхідні запаси.

Крім того, Україна разом із партнерами готує до підписання нові проєкти у державному секторі.

Зокрема, йдеться про кредит у розмірі 90 млн євро для НЕК "Укренерго", а також тимчасовий перерозподіл 160 млн євро для закупівлі природного газу.

Нагадаємо, 3 лютого під час масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру під ударом були вісім областей України.

Удари були спрямовані, зокрема, по теплоелектроцентралях і теплоелектростанціях у Києві, Харкові та Дніпрі, які працювали виключно в режимі забезпечення теплопостачання районів.

Внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.