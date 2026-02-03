Два райони Києва залишилися без опалення через атаку РФ

3 лютого внаслідок масованої атаки російської армії на енергетичну інфраструктуру Дарницький та Дніпровський райони Києва залишилися без опалення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла внаслідок нічної масованої ворога на інфраструктуру столиці", - зазначив мер.

За його словами, загалом по місту наразі 1170 багатоповерхівок без теплопостачання.

Кличко розповів, що комунальники й енергетики розпочали відновлювальні роботи, а в будинках, де до цього не було тепла, роботи теж тривають.

Також, як повідомили в компанії ДТЕК, через масовану атаку застосовані екстрені відключення на лівому березі Києва у Дніпровському та Дарницькому районах.

На правому березі продовжують діяти графіки.

Зауважимо, що станом на вечір 2 лютого У Києві близько 80 будинків залишалися без опалення.

Атака на Київ

Російські війська в ніч проти 3 лютого атакували Київ балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, унаслідок атаки в столиці зафіксували пошкодження у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах.

У Дарницькому районі сталася пожежа в нежитловій забудові. Також пошкоджено 25-поверховий житловий будинок, а на іншій локації — 5-поверхову житлову будівлю. Внаслідок атаки там постраждав чоловік, якому медики надали допомогу на місці. Згодом кількість постраждалих зросла до двох.

У Деснянському районі зафіксували пошкодження нежитлової будівлі.

У Дніпровському районі на двох локаціях виявили залишки ворожих об’єктів на відкритій території. Також пошкоджено територію дитячого садка, а на іншій локації — 5-поверховий житловий будинок.

У Печерському районі внаслідок удару зазнала ушкоджень автозаправна станція. Пошкоджені припарковані автомобілі та будівля АЗС.

У Шевченківському районі, за попередніми даними, пошкоджено 22-поверховий житловий будинок.

О 07:25 Ткаченко проінформував, що кількість постраждалих зросла до трьох.