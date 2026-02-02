Запланована подія 2

У Києві 80 багатоповерхівок досі залишаються без тепла – Кличко

опалення
Кличко назвав кількість будинків з холодними батареями / Depositphotos

У Києві близько 80 будинків залишаються без опалення після аварії в енергосистемі України, що сталася у суботу, 31 січня.

Як пише Delo.ua, про це інформує міський голова Володимир Кличко.

"У столиці наразі близько 80 будинків без тепла після аварії в енергосистемі України, що сталася минулої суботи. Тоді без опалення опинилися 3419 багатоповерхівок", – наголосив він. 

За словами очільника міста, комунальники й енергетики цілодобово працюють, щоб підключити будинки до теплопостачання.

Відбуваються також оперативні роботи з відновлення опалення в багатоповерхівках, де трапляються аварійні ситуації через сильні морози та перебої з електропостачанням.

Що відбувається на Троєщині

У Деснянському районі Києва триває одна з найгостріших гуманітарних криз цієї зими — сотні будинків залишилися без тепла на тлі масованих російських атак по енергетичній інфраструктурі. В умовах морозів і тривалих відключень проблема опалення виходить далеко за межі локальної аварії й перетворюється на системний виклик для міста.

При цьому в районі проживає майже пів мільйона людей — стільки ж, скільки в обласних центрах на кшталт Вінниці, Хмельницького, Житомира чи Полтави. Про масштаби кризи, відсутність резервних рішень та обмежені повноваження районної влади в інтерв’ю для Delo.ua розповів голова Деснянського району Максим Бахматов.

Аварійне відключення

Нагадаємо, 31 січня відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії і Молдови й лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України.

Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України. Через масштабний збій весь Київ тимчасово опинився без світла. У столиці та Харкові зупинявся рух метро. Також були також розвантажені блоки атомних електростанцій.

Через масштабне падіння напруги в українській енергосистемі в Кишиневі та частині Молдови також зникло світло.

Автор:
Тетяна Бесараб