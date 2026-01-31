Запланована подія 2

Масштабне падіння напруги: без світла залишилися низка областей та Молдова

Відключення світла
Графіки в столиці не працюють / Freepik

У суботу вранці, 31 січня, через намерзання льоду та екстрені відключення електроенергії знеструмленими залишилися споживачі п'яти районів Одеської області, частина Києва та Київщини, Дніпропетровщини, а аварія в українській енергосистемі спричинила повне відключення електропостачання в Молдові.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ДТЕК.

У метрополітені Києва через зникнення напруги тимчасово призупинили рух поїздів і роботу ескалаторів, повідомили в КМДА.

В Одесі електропостачання забезпечують для об’єктів критичної інфраструктури, у Дніпропетровській та Одеській областях за командою "Укренерго" застосовані екстрені відключення.

Також відключення застосовані у Житомирській і Харківській областях, але в Міненерго наголошують, що електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.

В "Укрзалізниці" зазначили, що ситуацію з енергопостачанням на залізниці, що виникла через відключення зовнішнього живлення, стабілізовано і поїзди продовжують рух за своїми маршрутами.

"Відставання від графіка мінімальні та будуть надолужені. На вокзалах є світло й опалення, пункти обігріву працюють у штатному режимі.Kyiv City Express відновив рух. Орієнтовні затримки — 20–30 хвилин. Максимально наздоганяємо графік", - йдеться в повідомленні.

Через масштабне падіння напруги в українській енергосистемі в Кишиневі та частині Молдови зникло світло.

"Через серйозні проблеми в електромережі України вранці в суботу, 31 січня, о 10:42 сталося падіння напруги на лінії електропередачі 400 кВ Ісакча–Вулканешти–МГРЕС, що призвело до аварійного відключення електроенергетичної системи", — написав міністр енергетики країни.

Відзначається, що під час екстрених відключень графіки планових відключень не діють, і ситуація постійно коригується енергетиками.

Оновлено від 12:15. Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях.

Нагадаємо, 14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Автор:
Тетяна Гойденко