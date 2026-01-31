Масштабное падение напряжения: без света остался ряд областей и Молдова

В субботу утром, 31 января, из-за намерзания льда и экстренных отключений электроэнергии обесточенными остались потребители пяти районов Одесской области, часть Киева и Киевщины, Днепропетровщины, а авария в украинской энергосистеме повлекла за собой полное отключение электроснабжения в Молдове.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ДТЭК.

В метрополитене Киева из-за исчезновения напряжения временно приостановили движение поездов и работу эскалаторов, сообщили в КГГА.

В Одессе электроснабжение обеспечивается для объектов критической инфраструктуры, в Днепропетровской и Одесской областях по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения.

Также отключения применены в Житомирской и Харьковской областях, но в Минэнерго отмечают, что электроснабжение вернется в ближайшие 2-3 часа.

В "Укрзализныци" отметили, что ситуация с энергоснабжением на железной дороге, возникшая из-за отключения внешнего питания, стабилизирована и поезда продолжают движение по своим маршрутам.

"На вокзалах есть свет и отопление, пункты обогрева работают в штатном режиме. Kyiv City Express возобновил движение. Ориентировочные задержки – 20–30 минут. Максимально настигаем график", - говорится в сообщении.

Из-за масштабного падения напряжения в украинской энергосистеме в Кишиневе и части Молдовы исчез свет.

"Из-за серьезных проблем в электросети Украины утром в субботу, 31 января, в 10:42 произошло падение напряжения на линии электропередачи 400 кВ Исакча-Вулканешты-МГРЭС, что привело к аварийному отключению электроэнергетической системы", - написал министр энергетики страны.

Отмечается, что во время экстренных отключений графики плановых отключений бездействуют, и ситуация постоянно корректируется энергетиками.

Обновлено в 12:15. Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что сегодня в 10:42 произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и 750 кВ между Западной и центральной частями Украины. Что привело к каскадному отключению в электроэнергетической сети Украины и срабатыванию автоматических защит на подстанциях.

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике . В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.