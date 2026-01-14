Зеленский: в Украине будет объявлено чрезвычайное положение в энергетике, в Киеве – создан штаб координации

Сегодня президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание из-за критического состояния энергетической инфраструктуры. Сохранение стабильности в энергосистеме требует срочного решения.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава государства.

"Последствия российских ударов и ухудшение погодных условий – тяжелые. Ремонтные бригады, энергетические компании, коммунальные службы, ГСЧС Украины продолжают работать в круглосуточном режиме для возобновления поставок электричества и отопления", - подчеркнул президент.

Какие шаги будут сделаны?

По словам Зеленского, в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации, а в Киеве создан штаб по координации ситуации, который будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Президент поручил членам правительства максимально активизировать работу с партнерами для получения необходимого оборудования и дополнительной поддержки. Кабмин должен обеспечить на время именно такой ситуации максимальную дерегуляцию всех процессов по подключению резервного энергетического оборудования к сетям.

Также правительство должно подготовить пересмотр правил комендантского часа на время такой чрезвычайно холодной погоды.

"У людей должно быть максимум возможностей пользоваться пунктами поддержки, а у бизнеса - возможностей планировать работу с учетом ситуации в энергосистеме. В Киеве должно быть увеличено количество "пунктів незламності" и проведена проверка имеющихся", - подчеркнул Зеленский.

Он ожидает от Министерства образования и науки и от местных властей предложений по форматам учебного процесса на время чрезвычайной ситуации.

"Важно, чтобы государственные институции, бизнес и все уровни местных властей работали сейчас слаженно, скоординированно. От результатов каждого зависит общий результат всей страны", - подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что в Киеве без отопления остаются около 400 домов. Основная часть объектов расположена в Голосеевском, Печерском, Соломенском и Шевченковском районах.