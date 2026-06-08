Зарплаты в Кабмине за май: кто из чиновников получил больше всего

Официальный правительственный портал обнародовал данные о заработных платах руководства Кабинета Министров Украины за май. По итогам месяца "чистый" доход большинства чиновников после вычета налогов зафиксировался на одинаковой отметке, однако лидером по уровню реальных выплат стал первый вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмигаль.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальные данные Кабмина.

Фактически полученная премьер-министром Украины Юлией Свириденко заработная плата за май составила 109 097,44 гривны. Сумма ее общих начислений достигла 141 684,99 гривны (должностной оклад составил 128 191,19 гривны, а оплата за время командировки – 13 493,80 гривны). После удержания 32 587,55 гривны налогов (НДФЛ и военного сбора) глава правительства получила указанную чистую сумму.

Выплаты вицепремьерам и руководителям Секретариата

Самая высокая реальная выплата среди топ-чиновников зафиксирована у Первого вице-премьер-министра - Министра энергетики Дениса Шмыгаля - 128 933,35 гривны "чистыми". В общей сложности ему было начислено 167 445,91 гривны. При этом его оклад составил 80 962,86 гривны, а большую часть суммы сформировали выплаты за время командировки — 86 483,05 гривны. Сумма удержанных налогов по его доходу составила 38 512,56 гривны.

Доходы других вице-премьер-министров распределились следующим образом:

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка получил на руки 109 097,45 гривен (начислено 141 685,00 гривен, из которых оклад составил 67 469,05 гривен, а сдельные - 74 215,95 гривен).

Вицепремьер по восстановлению - Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба фактически получил 109 097,44 гривны (начислено 141 684,99 гривны, где оклад составил 74 215,95 гривны, а сдельные - 67 469,04 гривны).

Вице-премьер по гуманитарной политике - Министр культуры Татьяна Бережная также получила "чистыми" 109 097,44 гривны (начислено 141 684,99 гривны, оклад - 94 763,34 гривны, сдельные - 46 921,65 гривны).

Отдельно обнародованы доходы руководства Секретариата Кабмина. Государственный секретарь КМУ Константин Марьевич фактически получил 101 249,08 гривны (начислено 131 492,32 гривны), а выплаты его заместителей (О. Войтовича, А. Капитонова, П. Полянского, В. Федорчука, Р. Огрызко, И. Сопиги). 454,93 до 94 880,48 грн в зависимости от надбавок за ранг, выслугу лет и работу с тайными документами.

Напомним, Госстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами. По данным статистического ведомства, средняя заработная плата в Украине в апреле составила 30515 гривен, продемонстрировав незначительный рост на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Высокие доходы традиционно фиксируют в столичном регионе и в сферах, связанных с цифровыми технологиями и оборонным сектором.