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Зарплаты мужчин и женщин в Украине существенно отличаются: где разрыв самый большой

зарплаты
Госстат назвал новые данные о средней зарплате – какая она у женщин и у мужчин / Depositphotos

В первом квартале 2026 года средняя месячная заработная плата в Украине составила 28 885 грн., при этом доходы мужчин были выше в среднем на 9 007 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Мужчины зарабатывают на 9 тысяч больше, чем женщины  

По данным ведомства, среднемесячная заработная плата в I квартале 2026 года составила 28 885 грн.

  • 33 798 грн – для мужчин;
  • 24 791 грн – для женщин.

В Госстате подчеркнули, что соотношение заработной платы мужчин и женщин составляет 73%. Это значит, что женщины зарабатывают 73% от зарплаты мужчин.

Отмечается, что наибольший разрыв в пользу мужчин в среднемесячной номинальной заработной плате наблюдался в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – 47,1%, в финансовой и страховой деятельности – 38,7%, в сфере информации и телекоммуникаций – 37,8%, а также в оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств.

Фото 2 — Зарплаты мужчин и женщин в Украине существенно отличаются: где разрыв самый большой
Инфографика: Госстат

Размеры средней зарплаты в Украине

Государственная служба статистики   сообщала, что   средняя заработная плата по Украине   в апреле составила 30 515 грн, что на 0,5% больше, чем в марте.

Самые высокие средние зарплаты в Киеве (48003 грн) и Киевской области (30584 грн). Регионами с низким уровнем оплаты труда стали Кировоградская (21 199 грн) и Черновицкая (21 687 грн) области.

Автор:
Светлана Манько