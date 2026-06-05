Зарплаты мужчин и женщин в Украине существенно отличаются: где разрыв самый большой

В первом квартале 2026 года средняя месячная заработная плата в Украине составила 28 885 грн., при этом доходы мужчин были выше в среднем на 9 007 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Мужчины зарабатывают на 9 тысяч больше, чем женщины

По данным ведомства, среднемесячная заработная плата в I квартале 2026 года составила 28 885 грн.

33 798 грн – для мужчин;

24 791 грн – для женщин.

В Госстате подчеркнули, что соотношение заработной платы мужчин и женщин составляет 73%. Это значит, что женщины зарабатывают 73% от зарплаты мужчин.

Отмечается, что наибольший разрыв в пользу мужчин в среднемесячной номинальной заработной плате наблюдался в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха – 47,1%, в финансовой и страховой деятельности – 38,7%, в сфере информации и телекоммуникаций – 37,8%, а также в оптовой и розничной торговле и ремонте автотранспортных средств.

Инфографика: Госстат

Размеры средней зарплаты в Украине

Государственная служба статистики сообщала, что средняя заработная плата по Украине в апреле составила 30 515 грн, что на 0,5% больше, чем в марте.

Самые высокие средние зарплаты в Киеве (48003 грн) и Киевской области (30584 грн). Регионами с низким уровнем оплаты труда стали Кировоградская (21 199 грн) и Черновицкая (21 687 грн) области.