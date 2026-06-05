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Зарплати чоловіків і жінок в Україні суттєво відрізняються: де розрив найбільший

зарплати
Держстат назвав нові дані про середню зарплату - яка вона у жінок і в чоловіків / Depositphotos

У першому кварталі 2026 року середня місячна заробітна плата в Україні становила 28 885 грн, при цьому доходи чоловіків були вищими в середньому на 9 007 грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Державна служба статистики України.

Чоловіки заробляють на 9 тисяч більше, ніж жінки 

За даними відомства, середньомісячна заробітна плата у І кварталі 2026 року становила 28 885 грн:

  • 33 798 грн - для чоловіків; 
  • 24 791 грн - для жінок.

У Держстаті підкреслили, що співвідношення заробітної плати чоловіків і жінок становить 73%. Це означає, що жінки заробляють 73% від зарплати чоловіків.

Зазначається, що найбільший розрив на користь чоловіків у середньомісячній номінальній заробітній платі спостерігався у сфері мистецтва, спорту, розваг і відпочинку - 47,1%, у фінансовій та страховій діяльності - 38,7%, у сфері інформації та телекомунікацій - 37,8%, а також в оптовій та роздрібній торгівлі й ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів - 30,6%.

Фото 2 — Зарплати чоловіків і жінок в Україні суттєво відрізняються: де розрив найбільший
Інфографіка: Держстат

Розміри середньої зарплати в Україні

Державна служба статистики повідомляла, що середня заробітна плата по Україні у квітні склала 30 515 грн, що на 0,5% більше, аніж у березні.

Найвищі середні зарплати в Києві (48 003 грн) та Київській області (30 584 грн). Регіонами з найнижчим рівнем оплати праці стали Кіровоградська (21 199 грн) та Чернівецька (21 687 грн) області.

Автор:
Світлана Манько