Менше 20 тисяч гривень: які реальні розміри середньої зарплати в Україні

Реальний рівень середньої заробітної плати в Україні становить менше 20 тис. грн, тоді як офіційна статистика є завищеною, зокрема через включення виплат військовослужбовцям.

Як пише Delo.ua, про це в ефірі "Новини.LIVE" заявив головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Руслан Чорний, передає УНІАН.

Він зауважив, що середня зарплата по Україні дуже сильно перекошується за рахунок зарплат військовим, в тому числі 100 тисяч на передовій. Чорний підкреслив, що якщо відокремити зарплати військовим, середня зарплата буде набагато нижче 20 тисяч по всій Україні.

За його словами, на місцевому рівні доходи українців насправді ще нижчі. Через відсутність великих промислових потужностей у багатьох громадах зарплати часто коливаються в межах 6–12 тисяч гривень.

Чорний наголосив, що Україні не вистачає високотехнологічних виробництв, які могли б пропонувати конкурентні зарплати.

"Єдиний шлях – це будівництво тут заводів з високотехнологічними товарами, що дасть рух коштів. На тлі високих зарплат на цих підприємствах буде підніматися зарплата в цілому по Україні", - вважає експерт.

Державна служба статистики повідомляла, що середня заробітна плата по Україні у квітні склала 30 515 грн, що на 0,5% більше, аніж у березні.

Найвищі середні зарплати в Києві (48 003 грн) та Київській області (30 584 грн). Регіонами з найнижчим рівнем оплати праці стали Кіровоградська (21 199 грн) та Чернівецька (21 687 грн) області.

Чому "середня зарплата" — не середня

Проблема в тому, що офіційна статистика враховує середнє арифметичне, де великі зарплати топ-менеджерів і айтішників "затягують" вгору тисячі скромних зарплат. Медіана (та сума, нижче якої половина людей і вище — інша половина) на 25-30% менша. Це десь 22 000-23 000 грн (близько $497-520).

Друга проблема: Держстат рахує тільки підприємства з понад 10 співробітниками. ФОПи, малий бізнес, самозайняті, неформальний сектор — половина економіки — у цифру не потрапляють.

Третя: серед опитаних немає пенсіонерів (а їх близько 10 мільйонів), безробітних, дітей, домогосподарок, частини ВПО. Тобто більшості людей, які формують реальну картину життя країни.

Інші орієнтири показують меншу суму. Пенсійний фонд бачить зарплати, з яких реально сплачено внески, — близько 20 300 грн (близько $459) на середину 2025 року. Сайти пошуку роботи Work.ua та OLX Робота дають медіану 25 000 грн (близько $565), але це медіана пропозиції у вакансіях, а не того, що люди реально отримують. З неї випадають село, ринкова торгівля, неформальна зайнятість.

