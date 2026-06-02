Масована атака РФ: без електроенергії залишилися Київ та сім областей

2 червня вночі російська армія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України. Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у місті Київ, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

За даними Міненерго, внаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджений виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства ДТЕК. Двоє енергетиків зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надається вся необхідна допомога.

Російська армія також атакувала об’єкти нафтогазової галузі. Внаслідок ударів зафіксовано пошкодження інфраструктури. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Рятувальники і оперативні служби працюють над усуненням наслідків атаки.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 1 червня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Світло без графіків до осені

