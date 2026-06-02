Массированная атака РФ: без электроэнергии остались Киев и семь областей

Из-за обстрелов РФ без электроснабжения остались потребители в 7 областях / Depositphotos

2 июня ночью российская армия совершила очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины. В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

По данным Минэнерго, в результате вражеских обстрелов в столице повреждена производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия ДТЭК. Двое энергетиков получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им предоставляется вся необходимая помощь.

Российская армия также атаковала объекты нефтегазовой отрасли . В результате ударов зафиксировано повреждение инфраструктуры. К счастью, никто из работников не пострадал. Спасатели и оперативные службы работают над устранением последствий атаки.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 1 июня применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечного поколения не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Автор:
Светлана Манько