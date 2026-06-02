Массированная атака РФ: без электроэнергии остались Киев и семь областей

2 июня ночью российская армия совершила очередную массированную комбинированную атаку по территории Украины. В результате обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях временно остаются без электроснабжения.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

По данным Минэнерго, в результате вражеских обстрелов в столице повреждена производственная площадка и инфраструктура энергетического предприятия ДТЭК. Двое энергетиков получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им предоставляется вся необходимая помощь.

Российская армия также атаковала объекты нефтегазовой отрасли . В результате ударов зафиксировано повреждение инфраструктуры. К счастью, никто из работников не пострадал. Спасатели и оперативные службы работают над устранением последствий атаки.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго отметили, что 1 июня применение ограничений не прогнозируется. Любые изменения с энергоснабжением узнайте на официальных ресурсах своих облэнерго.

В ведомстве призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.