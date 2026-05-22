Украина строит новую энергосистему: запланировано 1,3 ГВт мощностей

Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.

Украина расширяет энергосистему

Правительство приняло решение о проведении конкурса на строительство более 1,3 ГВт новых генерирующих мощностей в рамках Планов устойчивости и утвердило условия его реализации.

Целью инициативы является укрепление энергосистемы Украины и покрытие дефицита мощности, возникшее вследствие российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Новые мощности будут строить в регионах, где потребность наибольшая:

Киевская и Черкасская области – 250 МВт;

Сумская, Харьковская и Полтавская области – 872 МВт;

Днепропетровская область – 100 МВт;

Одесская область – 100 МВт.

Представить конкурсные предложения можно будет в течение трех месяцев после официального объявления конкурса Министерством энергетики.

Для участников предусмотрен стимулирующий механизм: оплата за услугу по обеспечению развития генерирующих мощностей составит до 27,92 евроцента за 1 кВтч в течение пяти лет после ввода объекта в эксплуатацию.

Максимальный срок реализации проектов и ввод новых мощностей в работу определен на уровне до 20 месяцев. Также установлены требования по инженерной защите энергетических объектов.

Правительство отмечает, что продолжает системно наращивать распределенную и резервную генерацию в рамках подготовки к следующему отопительному сезону и новым энергетическим вызовам.

