Украина строит новую энергосистему: запланировано 1,3 ГВт мощностей
Правительство приняло решение о проведении конкурса на строительство более 1,3 ГВт новых генерирующих мощностей в рамках Планов устойчивости. Цель инициативы – усиление энергосистемы и покрытие дефицита мощности после российских атак на инфраструктуру.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.
Украина расширяет энергосистему
Правительство приняло решение о проведении конкурса на строительство более 1,3 ГВт новых генерирующих мощностей в рамках Планов устойчивости и утвердило условия его реализации.
Целью инициативы является укрепление энергосистемы Украины и покрытие дефицита мощности, возникшее вследствие российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Новые мощности будут строить в регионах, где потребность наибольшая:
- Киевская и Черкасская области – 250 МВт;
- Сумская, Харьковская и Полтавская области – 872 МВт;
- Днепропетровская область – 100 МВт;
- Одесская область – 100 МВт.
Представить конкурсные предложения можно будет в течение трех месяцев после официального объявления конкурса Министерством энергетики.
Для участников предусмотрен стимулирующий механизм: оплата за услугу по обеспечению развития генерирующих мощностей составит до 27,92 евроцента за 1 кВтч в течение пяти лет после ввода объекта в эксплуатацию.
Максимальный срок реализации проектов и ввод новых мощностей в работу определен на уровне до 20 месяцев. Также установлены требования по инженерной защите энергетических объектов.
Правительство отмечает, что продолжает системно наращивать распределенную и резервную генерацию в рамках подготовки к следующему отопительному сезону и новым энергетическим вызовам.
