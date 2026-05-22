Україна будує нову енергосистему: заплановано 1,3 ГВт потужностей

енергетика
Конкурс на будівництво генерації: що відомо / Урядовий портал

Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей у межах Планів стійкості. Мета ініціативи - посилення енергосистеми та покриття дефіциту потужності після російських атак на інфраструктуру.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Україна розширює енергосистему

Уряд ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво понад 1,3 ГВт нових генеруючих потужностей у межах Планів стійкості та затвердив умови його реалізації.

Метою ініціативи є зміцнення енергосистеми України та покриття дефіциту потужності, що виник унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Нові потужності будуватимуть у регіонах, де потреба є найбільшою:

  • Київська та Черкаська області - 250 МВт; 
  • Сумська, Харківська та Полтавська області - 872 МВт;
  •  Дніпропетровська область - 100 МВт; 
  • Одеська область - 100 МВт.

Подати конкурсні пропозиції можна буде протягом трьох місяців після офіційного оголошення конкурсу Міністерством енергетики.

Для учасників передбачено стимулюючий механізм: оплата за послугу із забезпечення розвитку генеруючих потужностей становитиме до 27,92 євроцента за 1 кВт·год протягом п’яти років після введення об’єкта в експлуатацію.

Максимальний строк реалізації проєктів і введення нових потужностей в роботу визначено на рівні до 20 місяців. Також встановлено вимоги щодо інженерного захисту енергетичних об’єктів.

Уряд наголошує, що продовжує системно нарощувати розподілену та резервну генерацію в рамках підготовки до наступного опалювального сезону та нових енергетичних викликів.

Детальніше про те, чи буде світло влітку та прогнози експертів щодо повернення погодинних графіків,читайте в матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько