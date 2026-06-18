Европа ищет новые энергетические маршруты после потрясений из-за войны в Иране

Европейский Союз стремится усилить свою энергетическую безопасность и радикально снизить зависимость от нестабильных логистических путей. После финансовых и инфраструктурных потрясений, вызванных войной в Иране, Брюссель обращает внимание на сотрудничество со странами Персидского залива и Индией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал AP.

Во время нынешнего недельного саммита лидеров G7 глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен обнародовала первые подсчеты убытков.

По ее словам, только за первые 54 дня войны в Иране ЕС потратил на 25 миллиардов евро больше на импорт нефти и газа. Кроме того, блок столкнулся с серьезным риском долгосрочного дефицита авиационного топлива.

Коридор IMEC и развитие инфраструктуры в обход горячих точек

Главной альтернативой традиционным поставкам в Брюсселе видят Экономический коридор "Индия - Ближний Восток - Европа" (IMEC). Этот масштабный проект должен обеспечить устойчивые и диверсифицированные экспортные маршруты на фоне агрессивной политики России и постепенное ослабление стратегического влияния США в регионе.

В настоящее время рассматриваются три основных направления интеграции: транспортно-торговое, энергетическое и цифровое. На практике это означает строительство новых наземных нефте- и газопроводов, а также линий электропередач.

Глава Еврокомиссии и глава Европейского совета Антониу Кошта подтвердили готовность объединить усилия с арабскими монархиями для создания новой инфраструктуры, которая позволит полностью обойти горячие точки конфликта, в частности заблокированный Ормузский пролив. Представитель МИД Франции Паскаль Конфавре также засвидетельствовал, что лидеры G7 активно обсуждают способы финансирования этих обходных наземных путей.

Главные геополитические препятствия

Несмотря на высокую заинтересованность сторон, реализация коридора IMEC наталкивается на значительные дипломатические трудности:

Израильско-саудовские отношения: маршрут должен проходить через территорию Израиля, правительство которого горячо поддерживает проект. Однако эксперты отмечают, что без полной нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией запуск коридора невозможен. Эр-Рияд в свою очередь требует четких перспектив создания Палестинского государства, чему сейчас противостоит кабинет Биньямина Нетаньяху.

Бюрократия из Great Seas Interconnector: параллельно ЕС поддерживает строительство подводного электрокабеля протяженностью 1208 километров, который должен соединить энергосистемы континентальной Европы, Кипра и Израиля. Проект застрял в согласованиях финансирования, хотя в перспективе он должен вывести Кипр из энергетической изоляции и стать частью общей инфраструктуры IMEC вплоть до Индии.

Конкретных сроков реализации инициатив в Брюсселе пока не называют, однако чиновники ЕС планируют стимулировать европейский бизнес активно инвестировать в возобновляемую энергетику стран Персидского залива.

Напомним, ЕС стремится разорвать зависимость от России в ископаемом топливе, но ядерные технологии остаются в планах на будущее. Евросоюз подготовил правовые меры по полному отказу от российской нефти и газа, однако блок вынужден отложить санкции против ядерного сектора РФ из-за высоких рисков для собственной энергобезопасности.