Война в Иране может стоить ЕС до 1,3 миллиона рабочих мест из-за скачка цен на энергию

Из-за стремительного роста цен на энергоносители, вызванного конфликтом между США и Ираном, европейские секторы автомобилестроения, строительства, металлургии, химической промышленности и транспорта могут потерять до 1,3 миллиона рабочих мест уже в этом году. Под самым большим ударом оказались именно энергоемкие отрасли производства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

По оценкам Европейской комиссии, масштабные сокращения угрожают автомобильному сектору ЕС, где работу могут потерять до 600 000 человек.

Кроме того, рост стоимости топлива ударит по кошелькам европейцев: домохозяйства с низким уровнем дохода будут вынуждены тратить дополнительно 1,4% своего бюджета только на транспортное топливо.

Всего в производственном секторе Евросоюза сейчас занято около 30 миллионов человек, а сфера услуг обеспечивает еще около 87 миллионов рабочих мест.

Какие отрасли находятся в зоне наибольшего риска

Энергетический кризис, спровоцированный войной на Ближнем Востоке, создает угрозы для многих ключевых секторов европейской экономики:

Строительство, металлургия, химия и транспорт: совокупно могут лишиться 56 000 рабочих мест.

Проекты производства аккумуляторов: под угрозой закрытия оказались около 85 000 рабочих мест.

Производство солнечных панелей: сокращения могут затронуть 58 852 работника.

Сталелитейная промышленность: из-за дополнительного давления низкоуглеродистых экологических мер работу могут потерять еще 4 500 человек.

Напомним, Война в Иране разгоняет инфляцию в ЕС. Еврокомиссия существенно снизила прогнозы крупнейших экономик ЕС. Стремительный рост цен на нефть и газ оказывает мощное давление на государственные бюджеты, а Брюссель официально предупреждает об угрозе падения ВВП и дальнейшем резком росте инфляционных процессов в европейских странах.